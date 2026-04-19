Aparecieron dos sanjuaninos tras operativos de búsqueda

La Policía de San Juan informó que en las últimas horas fueron localizados una adolescente de 15 años y un hombre de 33, quienes habían sido reportados como desaparecidos en distintos hechos y eran buscados en operativos separados desplegados en la provincia durante los últimos días.

Escenario Psicólogos sanjuaninos, en crisis: desde el Colegio dicen que ganan menos que un chofer de plataforma

Solidaridad ¡Llegó la computadora para María! Tras la nota de Tiempo, una asociación de artistas sanjuaninos hizo una colecta y se la regaló

Se trata de la menor identificada con las siglas V.F.S. y de Juan Manuel Jofre Vera, ambos incorporados al sistema de búsqueda del programa “San Juan Te Busca”, que había solicitado colaboración a la comunidad para dar con sus paraderos.

image

image

En el caso de la adolescente, un familiar la trasladó nuevamente hasta su domicilio tras ser ubicada, según confirmaron fuentes policiales. En tanto, el hombre también fue hallado en el marco del operativo de búsqueda.

Fuentes oficiales indicaron además que se trató de dos procedimientos distintos y que las desapariciones no guardan relación entre sí.