Aparecieron dos sanjuaninos tras operativos de búsqueda
Una adolescente de 15 años y un hombre de 33 fueron localizados en distintos operativos de búsqueda desplegados en San Juan. Según confirmaron fuentes policiales, la menor fue llevada de regreso a su hogar por un familiar, mientras que el hombre también fue hallado. Ambos casos no están relacionados entre sí, indicaron fuentes oficiales.
La Policía de San Juan informó que en las últimas horas fueron localizados una adolescente de 15 años y un hombre de 33, quienes habían sido reportados como desaparecidos en distintos hechos y eran buscados en operativos separados desplegados en la provincia durante los últimos días.
Se trata de la menor identificada con las siglas V.F.S. y de Juan Manuel Jofre Vera, ambos incorporados al sistema de búsqueda del programa “San Juan Te Busca”, que había solicitado colaboración a la comunidad para dar con sus paraderos.
En el caso de la adolescente, un familiar la trasladó nuevamente hasta su domicilio tras ser ubicada, según confirmaron fuentes policiales. En tanto, el hombre también fue hallado en el marco del operativo de búsqueda.
Fuentes oficiales indicaron además que se trató de dos procedimientos distintos y que las desapariciones no guardan relación entre sí.