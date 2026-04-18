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Policiales

Dos sujetos huyeron al ver a la Policía y abandonaron bolsas con objetos robados en 25 de Mayo

El procedimiento se dio en inmediaciones del barrio Peniel. Secuestraron un ventilador y una picadora de carne, y ahora investigan su procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un llamativo episodio se registró en una zona de 25 de Mayo, donde dos sujetos escaparon al advertir la presencia policial y dejaron atrás bolsas con distintos objetos, cuyo origen ahora es materia de investigación.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 12:45hs, cuando personal de la Comisaría Décima realizaba tareas investigativas vinculadas a causas en curso, con intervención de la UFI de Delitos contra la Propiedad. En ese marco, los efectivos recorrían a pie la zona de calle Enfermera Medina y calle 3, en las inmediaciones del barrio Peniel.

Fue allí donde observaron salir a dos hombres desde un descampado ubicado al oeste de calle Enfermera Medina. Al notar la presencia de los uniformados, los individuos arrojaron dos bolsas de plástico y emprendieron una rápida huida hacia el interior del barrio, logrando perderse de vista.

Ante esta situación, los policías se dirigieron al lugar donde habían sido descartados los elementos y procedieron a inspeccionarlos. En el interior de las bolsas encontraron un ventilador de mesa mediano, de estilo retro, y una picadora de carne manual pequeña sin marca visible.

Los objetos fueron secuestrados y trasladados a la sede de la Comisaría 10ma, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar su procedencia y si están vinculados a algún hecho delictivo reciente.

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