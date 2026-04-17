Desembarco de La Anónima en San Juan: el Gobierno busca abrir mercados en el sur y que en las góndolas haya productos locales

La llegada de La Anónima a San Juan, en el lugar donde actualmente funciona el Híper Libertad, ha generado expectativas en la producción sanjuanina. Desde el Gobierno planean tener una reunión con las autoridades de la empresa para que haya productos locales en sus góndolas y abrir mercados en las provincias patagónicas.

Cambios en el comercio La Anónima se quedó con los hipermercados del Grupo Libertad, entre ellos el de San Juan: qué pasará con los puestos de trabajo

La futura apertura de La Anónima traerá nuevas oportunidades para la economía sanjuanina. Desde la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministro de Producción, Trabajo e Innovación, ratificaron que quieren juntarse con los directivos de la firma para empezar a conocer los planes de inversión e incentivar a que compren productos elaborados en la provincia. “La empresa tiene una conducta reconocida de desarrollar proveedores en las zonas donde opera, especialmente en el sur del país como Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Se espera que en San Juan repliquen este modelo”, expresó el secretario Alejandro Martín.

“Sobre todo el desarrollo que ellos puedan instalar acá, un departamento de compras locales. Lo tienen en Neuquén, en Río Negro, Chubut y Santa Cruz", agregó el funcionario.

El desembarco de La Anónima también abre una puerta para que las empresas puedan incorporar sus bienes en la región patagónica. El objetivo es que los productos elaborados en la provincia tengan una boca de expendio no solo en San Juan, sino en toda la cadena nacional, facilitando su llegada al sur del país.

El funcionario detalló que, al ser una empresa de capitales nacionales, se percibe que son más accesibles y están más acostumbrados a trabajar con productos regionales que las multinacionales, que suelen exigir mayores volúmenes y requisitos de entrega. Consideró que pueden llegar a tener éxito los frutos secos, como pasas de uva y pistacho, y alimentos procesados como panificados, snacks, mermeladas y dulces regionales (como el dulce de batata y de membrillo). “Aún resta definir si el establecimiento funcionará bajo un formato de 'market' más pequeño o como un 'hiper', similar al modelo que tenía Libertad”, finalizó.

La Anónima compró el Grupo Libertad

Ambas empresas anunciaron en marzo un acuerdo mediante el cual La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. El acuerdo contempla, además, que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.

“Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región”, declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.

“Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”, declaró Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima. El proceso de transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses, garantizando la continuidad de las operaciones y el servicio a los clientes.