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La gran duda que persiste en el SEC, luego de la venta del Libertad a La Anónima

El gremio de los empleados de comercio indicó que aún persisten dudas sobre el uso de los espacios, la continuidad de sectores clave y el formato que adoptará La Anónima en la provincia.

Por David Cortez Vega
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La confirmación de la venta del hipermercado Libertad a La Anónima llevó algo de calma a los trabajadores, pero en el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) advierten que aún quedan interrogantes clave por resolver en la sucursal de San Juan.

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La secretaria general del gremio, Mirna Moral, manifestó a Tiempo de San Juan que una de las principales dudas está vinculada al uso del espacio dentro del predio actual. Según explicó, todavía no se sabe si La Anónima alquilará sectores que actualmente pertenecen al supermercado al Grupo Libertad, que continuará a cargo de las áreas vinculadas al centro comercial.

En ese sentido, desde el sindicato buscan precisiones sobre si la nueva operadora mantendrá sectores tradicionales del supermercado como panadería, verdulería y otros rubros que hoy forman parte de la estructura. A esto se suma otra incógnita: el formato con el que trabajará la empresa en la provincia.

“Lo que no se sabe es cuántos espacios va a alquilarle La Anónima a Libertad”, expresó Moral, quien remarcó que estas definiciones serán clave para entender cómo quedará configurado el funcionamiento del hipermercado en San Juan. “Lo que no se sabe es cuántos espacios va a alquilarle La Anónima a Libertad”, expresó Moral, quien remarcó que estas definiciones serán clave para entender cómo quedará configurado el funcionamiento del hipermercado en San Juan.

La dirigente también dejó una lectura sobre el presente de la cadena saliente: “Libertad perdió espacio porque dejó de ser competitivo”, sostuvo.

Si bien desde el SEC transmitieron que, en principio, no habría despidos y que se respetarían las condiciones laborales de los empleados, las autoridades gremiales solicitaron una audiencia formal para despejar estas dudas operativas que, aseguran, serán determinantes en la nueva etapa.

Cómo es el acuerdo

La operación fue anunciada oficialmente este miércoles e implica la incorporación, por parte de La Anónima, de un centro de distribución y 12 sucursales ubicadas en distintas provincias: cuatro en Córdoba, dos en Tucumán y el resto en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

Según informaron ambas compañías a medios nacionales, el acuerdo contempla que los trabajadores de los establecimientos alcanzados pasarán a depender de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y una transición progresiva de las operaciones durante los próximos meses.

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