La Anónima se quedó con los hipermercados del Grupo Libertad, entre ellos el de San Juan: qué pasará con los puestos de trabajo

La Anónima y Grupo Libertad anunciaron hoy un acuerdo mediante el cual La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de Hipermercados de Grupo Libertad . Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

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El acuerdo contempla además que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.

“Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región”, declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.

“Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”, declaró Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima.

El proceso de transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses, garantizando la continuidad de las operaciones y el servicio a los clientes.