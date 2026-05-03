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Clima

Lunes otoñal y agradable en San Juan: el sol se impone con temperaturas templadas

El arranque de la semana llega con buenas condiciones y sin sobresaltos, ideal para actividades al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otoño en San Juan.webp

El comienzo de la semana en San Juan estará marcado por condiciones estables y un clima típicamente otoñal, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes 4 de mayo se espera una jornada mayormente soleada, con cielo despejado durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.

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La temperatura mínima rondará los 10°C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 23°C por la tarde, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Estas condiciones invitan a disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda salir con abrigo liviano durante las primeras horas del día.

El viento será leve y soplará desde el sector sur, contribuyendo a mantener la estabilidad del tiempo. Con este panorama, San Juan inicia la semana con un clima amable y sin grandes variaciones, en línea con lo que suele ofrecer el otoño en la provincia.

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