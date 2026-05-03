Lunes otoñal y agradable en San Juan: el sol se impone con temperaturas templadas

El comienzo de la semana en San Juan estará marcado por condiciones estables y un clima típicamente otoñal, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes 4 de mayo se espera una jornada mayormente soleada, con cielo despejado durante gran parte del día y sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima rondará los 10°C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 23°C por la tarde, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Estas condiciones invitan a disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda salir con abrigo liviano durante las primeras horas del día.

El viento será leve y soplará desde el sector sur, contribuyendo a mantener la estabilidad del tiempo. Con este panorama, San Juan inicia la semana con un clima amable y sin grandes variaciones, en línea con lo que suele ofrecer el otoño en la provincia.

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