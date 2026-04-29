Jueves otoñal, templado y sin sobresaltos para San Juan

El clima en San Juan para este jueves se presentará estable y con características típicas del otoño, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzará con una mañana fresca, ideal para quienes salen temprano, pero con el correr de las horas la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar valores agradables durante la tarde.

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Se espera una temperatura mínima de 12°C, mientras que la máxima llegará a los 25°C, en un día que se mantendrá mayormente despejado, con escasa presencia de nubes. No se prevén precipitaciones ni fenómenos adversos, lo que favorecerá las actividades al aire libre y el desarrollo normal de la rutina diaria.

El viento será leve, predominando del sector sur en las primeras horas y rotando hacia el este por la tarde, sin ráfagas significativas. La estabilidad atmosférica marcará el pulso de la jornada, en línea con lo que viene mostrando el cierre de abril en la provincia.

De esta manera, San Juan transitará un jueves con condiciones agradables, en la antesala de un inicio de mayo que, al menos en sus primeros días, mantendría esta tendencia de tiempo estable y temperaturas moderadas.