Como el caso que destapó las "Propofest", en San Juan denunciaron el robo de medicamentos en un hospital público

En medio del llamado caso del “Propofest” que sacude a Buenos Aires y que destapó el robo de medicamentos de los hospitales tras la supuesta sobredosis de un anestesista, en San Juan asoma otro caso que promete escándalo. Esta semana denunciaron la desaparición de más de 50 ampollas de un narcótico que sirve para calmar dolores y puede provocar adicción, revelaron a TIEMPO DE SAN JUAN. El faltante fue descubierto en el depósito de la Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson y tienen a un empleado en la mira, pero hay hermetismo en la investigación por las derivaciones que traerá la incipiente causa judicial.

En la Policía prefirieron mantener silencio en relación con el caso, lo mismo que en el ámbito judicial, pero altas fuentes oficiales confirmaron que la denuncia fue radicada esta semana en la Comisaría 5ta de Santa Lucía. Temen que este hecho destape la olla de otros faltantes de medicamentos de los hospitales locales, posiblemente con el fin de meterlos en el circuito del mercado negro o el consumo problemático, casi como correlato de lo que sucedió en las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires.

El caso de Buenos Aires estalló en febrero de 2026 tras el hallazgo del cadáver del anestesista Alejandro Salazar, quien fue encontrado en su departamento en medio de ampollas de Propofol. A partir de ese episodio, la investigación derivó en el presunto robo sistemático de estos anestésicos en el Hospital Italiano y en la sospecha del consumo fuera del ámbito médico y en fiestas privadas. De ahí que el caso fuera bautizado como “Propofest”. La causa tiene como principales imputados a tres jóvenes anestesistas, aunque la Justicia todavía sigue atando cabos.

El caso de Buenos Aires estalló a raíz de que encontraron muerto a un anestesista. En su departamento tenía decenas de ampollas de propofol.

En San Juan, ahora surgió una denuncia que podría tener similitud con ese caso nacional. Fuentes oficiales confiaron a TIEMPO DE SAN JUAN que el foco está puesto en el Hospital Guillermo Rawson. Un funcionario reveló que la supervisora del sector de Terapia Intensiva de ese nosocomio, de apellido Toledo, denunció ante la Policía la sustracción de 55 ampollas de un medicamento llamado Tramadol.

Este fármaco es un analgésico opioide que actúa sobre el sistema nervioso para reducir el dolor, de acuerdo con fuentes consultadas. Es más potente que los analgésicos comunes como el Paracetamol o el Ibuprofeno, aunque menos que la morfina, aclararon. Se utiliza para tratar dolores moderados a intensos, como los posteriores a cirugías o traumatismos. Su uso debe ser estrictamente controlado y bajo receta médica, ya que puede provocar náuseas, mareos, somnolencia y estreñimiento. Lo más peligroso es que puede generar adicción si se consume de forma prolongada o sin supervisión.

Trascendió que esas 55 ampollas fueron sustraídas de un depósito de ese sector del Hospital Rawson, al que solo tiene acceso el personal autorizado. De hecho, hay un estricto control a través de un sistema de ingreso por huellas digitales y las recetas que quedan bajo custodia. Justamente, ese registro habría revelado qué empleado podría estar involucrado en la maniobra.

Al parecer, venían notando los faltantes desde el mes pasado, aunque todas son versiones. Todavía no se conoció ningún comunicado y en la Justicia hay un fuerte hermetismo, pero el caso fue denunciado y en los próximos días puede haber novedades.