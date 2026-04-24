sábado 25 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Exclusivo

Como el caso que destapó las "Propofest", en San Juan denunciaron el robo de medicamentos en un hospital público

Cuando el caso por el robo de propofol y fentanilo aún ocupa las noticias en Buenos Aires, se conoció que autoridades del Hospital Rawson denunciaron el hurto de narcóticos de la Terapia Intensiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

En medio del llamado caso del “Propofest” que sacude a Buenos Aires y que destapó el robo de medicamentos de los hospitales tras la supuesta sobredosis de un anestesista, en San Juan asoma otro caso que promete escándalo. Esta semana denunciaron la desaparición de más de 50 ampollas de un narcótico que sirve para calmar dolores y puede provocar adicción, revelaron a TIEMPO DE SAN JUAN. El faltante fue descubierto en el depósito de la Terapia Intensiva del Hospital Guillermo Rawson y tienen a un empleado en la mira, pero hay hermetismo en la investigación por las derivaciones que traerá la incipiente causa judicial.

Lee además
venta de medicamentos en kioscos: en san juan aseguran que la prohibicion no tendra gran impacto
Análisis

Venta de medicamentos en kioscos: en San Juan aseguran que la prohibición no tendrá gran impacto
Mario Lugones, ministro de Salud
Medida

Presuntas coimas con medicamentos: el Ministerio de Salud abrió sumario y auditoría en ANDIS

En la Policía prefirieron mantener silencio en relación con el caso, lo mismo que en el ámbito judicial, pero altas fuentes oficiales confirmaron que la denuncia fue radicada esta semana en la Comisaría 5ta de Santa Lucía. Temen que este hecho destape la olla de otros faltantes de medicamentos de los hospitales locales, posiblemente con el fin de meterlos en el circuito del mercado negro o el consumo problemático, casi como correlato de lo que sucedió en las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires.

El caso de Buenos Aires estalló en febrero de 2026 tras el hallazgo del cadáver del anestesista Alejandro Salazar, quien fue encontrado en su departamento en medio de ampollas de Propofol. A partir de ese episodio, la investigación derivó en el presunto robo sistemático de estos anestésicos en el Hospital Italiano y en la sospecha del consumo fuera del ámbito médico y en fiestas privadas. De ahí que el caso fuera bautizado como “Propofest”. La causa tiene como principales imputados a tres jóvenes anestesistas, aunque la Justicia todavía sigue atando cabos.

El caso de Buenos Aires estalló a raíz de que encontraron muerto a un anestesista. En su departamento tenía decenas de ampollas de propofol.

En San Juan, ahora surgió una denuncia que podría tener similitud con ese caso nacional. Fuentes oficiales confiaron a TIEMPO DE SAN JUAN que el foco está puesto en el Hospital Guillermo Rawson. Un funcionario reveló que la supervisora del sector de Terapia Intensiva de ese nosocomio, de apellido Toledo, denunció ante la Policía la sustracción de 55 ampollas de un medicamento llamado Tramadol.

Este fármaco es un analgésico opioide que actúa sobre el sistema nervioso para reducir el dolor, de acuerdo con fuentes consultadas. Es más potente que los analgésicos comunes como el Paracetamol o el Ibuprofeno, aunque menos que la morfina, aclararon. Se utiliza para tratar dolores moderados a intensos, como los posteriores a cirugías o traumatismos. Su uso debe ser estrictamente controlado y bajo receta médica, ya que puede provocar náuseas, mareos, somnolencia y estreñimiento. Lo más peligroso es que puede generar adicción si se consume de forma prolongada o sin supervisión.

Trascendió que esas 55 ampollas fueron sustraídas de un depósito de ese sector del Hospital Rawson, al que solo tiene acceso el personal autorizado. De hecho, hay un estricto control a través de un sistema de ingreso por huellas digitales y las recetas que quedan bajo custodia. Justamente, ese registro habría revelado qué empleado podría estar involucrado en la maniobra.

Al parecer, venían notando los faltantes desde el mes pasado, aunque todas son versiones. Todavía no se conoció ningún comunicado y en la Justicia hay un fuerte hermetismo, pero el caso fue denunciado y en los próximos días puede haber novedades.

Temas
Seguí leyendo

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos

Con maquinaria de última generación, OSSE potencia la atención en el Norte sanjuanino con respuesta exprés

Le niegan la prisión domiciliaria al trapero Sosa, condenado por un asesinato en Chimbas en 2021

En San Juan comenzó el boom por el álbum y las figuritas del Mundial 2026: en algunos kioscos se agotaron y cuánto cuestan

Dolor por la muerte de una icónica artista con importante paso por San Juan

El clima en San Juan: ¿Sábado fresco o caluroso?

San Juan vuelve a ser epicentro del arte internacional con la segunda edición de "Conexión Arteba"

A dos meses del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
autos nacionales vs autos chinos en san juan: que ofrecen, precios y como financiarlos
Relevamiento

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000
Perfil

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Como el caso que destapó las "Propofest", en San Juan denunciaron el robo de medicamentos en un hospital público

Cayó el presunto líder de una banda narco en el Barrio Aramburu: le secuestraron cocaína, marihuana y dinero
Rivadavia

Cayó el presunto líder de una banda narco en el Barrio Aramburu: le secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Golpe contra banda narco: allanan tres domicilios y secuestran drogas en Rawson, Capital y Rivadavia
Gendarmería Nacional

Golpe contra banda narco: allanan tres domicilios y secuestran drogas en Rawson, Capital y Rivadavia

Te Puede Interesar

Techint se instalará en San Juan: el gancho minero que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei
Novedades

Techint se instalará en San Juan: el "gancho minero" que sedujo a la empresa de un apuntado por Milei

Por Natalia Caballero
Pacientes que están solos en el Hospital Rawson, una problemática en aumento y que afecta a personas cada vez más jóvenes.
Cruda tendencia

Los "solos" del Hospital Rawson: mayoría de hombres y cada vez más jóvenes

Por una chispita de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar
Video

Por una "chispita" de soldadura, se incendió un depósito en Santa Lucía: así quedó el lugar

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos
Relevamiento

Autos nacionales vs autos chinos en San Juan: qué ofrecen, precios y cómo financiarlos

De lo profundo de La Bebida al sueño del pibe: quién es Milo, la joyita sanjuanina que deslumbró a River
Historia

De lo profundo de La Bebida al "sueño del pibe": quién es Milo, la joyita sanjuanina que deslumbró a River