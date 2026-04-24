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A dos meses del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad

Se trata de neumáticos que nunca más se verán en el mercado. Por eso, desde el principal distribuidor oficial de la firma defienden su competitividad.

Por Guillermo Alamino
fate

A poco más de dos meses del cierre de la fábrica de cubiertas Fate, la principal agencia oficial de la marca en San Juan continúa con stock de neumáticos de la histórica empresa, siendo seguramente una de las últimas partidas que quedan en la provincia. Desde el negocio indicaron que se venden a precio de mercado y que están incorporando otras marcas de muy buena calidad.

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El 18 de febrero del corriente año, la sociedad argentina se enteró de una triste noticia: Fate bajaba sus persianas para siempre, dejando a cientos de empleados sin su puesto de trabajo y cerrando un ciclo de décadas de historia e innovación tecnológica. El agente oficial Pehuén Neumáticos no recibió más cubiertas de la compañía desde ese momento, aunque aún mantiene stock debido a su capacidad habitual de abastecimiento. Marcelo Muñoz, gerente del comercio sanjuanino, sostuvo que no tiene intención de "regalar" o "reventar" la mercadería de Fate; por el contrario, busca defender el valor del producto vendiéndolo a precios de mercado normales, debido a su reconocida calidad.

Muñoz destacó que Fate logró una excelente relación precio-producto gracias a la adquisición de una planta y tecnología de Continental (marca premium europea) en 2001, lo que le permitió fabricar cubiertas de alta gama. Además, la firma se convirtió en un símbolo de la Argentina y de la industria nacional, algo que mucha gente valora y, por eso, hay personas que usan su logo en marchas y actividades. De esta manera, Muñoz definió que Fate es sinónimo de argentinismo. “En su momento, fue la única fábrica en Argentina con capacidad para producir cubiertas radiales para camiones”, expresó.

En tanto, remarcó su presencia dentro de la cultura local a través del sponsoreo a clubes de fútbol. “Estuvo presente en las camisetas de Boca y de River hace años, lo que servía como un indicador de que era una de las empresas número uno de Argentina”.

La autoridad de Pehuén detalló que en la actualidad hay un panorama interesante respecto al mercado de los neumáticos por la diversidad de oferta e importadoras, lo cual está manteniendo los precios e incluso haciéndolos bajar. “Se estima que existe un stock de cubiertas importadas para camión que podría cubrir el consumo de aproximadamente dos años, lo que ha generado una presión a la baja en los precios. El principal desafío actual para los comerciantes no es conseguir mercadería, sino la caída del consumo, la cual se debe sostener para mantener la viabilidad del negocio”.

En estos últimos años, según Muñoz, la cantidad de proveedores del exterior se incrementó de unos 30 o 35 especialistas a más de 120 actores en la actualidad, entre expertos del rubro y otros que se aventuran a aprovechar oportunidades circunstanciales.

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