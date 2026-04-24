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Advierten sobre estafas virtuales en San Juan que prometen rebajas en la boleta de la luz

La empresa Naturgy dio a conocer la situación y ofreció una serie de recomendaciones para evitar caer en los engaños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Naturgy advierte a los sanjuaninos sobre estafas vinculadas a promociones en la boleta de la luz.

Naturgy advierte a los sanjuaninos sobre estafas vinculadas a promociones en la boleta de la luz.

Las estafas virtuales que prometen descuentos en la factura de encendieron una señal de alerta en San Juan. La distribuidora Naturgy advirtió que se detectaron maniobras fraudulentas que utilizan su nombre para engañar a usuarios, especialmente a través de mensajes por WhatsApp, y recordó que, por tratarse de un servicio regulado, nunca ofrece rebajas en la tarifa.

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Según informó la compañía, en los últimos días se registraron casos de phishing (una modalidad de estafa digital) en los que delincuentes enviaban mensajes ofreciendo supuestos beneficios, como descuentos para jubilados. Estas acciones suelen intensificarse durante los fines de semana y buscan que la víctima haga clic en enlaces falsos. De esa manera, los estafadores pueden tomar control del dispositivo o acceder a aplicaciones financieras.

Desde la empresa remarcaron que nunca solicitan códigos de verificación, contraseñas ni datos personales sensibles, ya sea por teléfono, correo electrónico o redes sociales. En ese sentido, insistieron en la importancia de verificar siempre los canales oficiales antes de brindar cualquier tipo de información.

Entre las vías de contacto seguras, se encuentran su sitio web oficial, la oficina virtual, a la que se accede con usuario y clave, sus redes sociales verificadas y los correos electrónicos con dominio @naturgy.com.ar

El phishing, explicaron, es una técnica de ingeniería social que busca obtener información confidencial mediante engaños que apelan a la confianza de la víctima. Actualmente, no solo se realiza por correo electrónico, sino también a través de llamadas telefónicas o mensajes, muchas veces acompañados por el uso de logos empresariales para aparentar legitimidad. El objetivo final suele ser robar cuentas, como la de WhatsApp, o ingresar al home banking.

Para evitar caer en estas trampas, la compañía difundió consejos:

- No seguir enlaces a sitios incluidos en mensajes de correo electrónico.

- No abrir archivos adjuntos en correos provenientes de remitentes desconocidos.

- Eliminar correos que solicitan datos confidenciales de remitentes desconocidos.

- Ante la duda sobre la legitimidad de un correo, llamar por teléfono a la entidad que supuestamente lo está enviando, pero no hacerlo al número de teléfono incluido en el correo.

- No enviar datos sensibles por mail (contraseñas, números de tarjetas, etc).

- Cambiar con frecuencia las contraseñas de sitios que manejen dinero.

- No compartir credenciales con ninguna persona ni responder formularios completando datos personales.

- Comprobar el acceso a sitios seguros, verificando la utilización de protocolo HTTPS y certificados digitales válidos (haciendo clic en el candado del explorador de internet).

- Asegurar que el software antivirus de tu equipo está actualizado y activo.

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