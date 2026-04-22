Las compras de argentinos al exterior siguen batiendo récords

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier siguen rompiendo récords al crecer 123,1% interanual en marzo y superar los US$100 millones en los pagos totalizados en el mes, según detalló la consultora Analytica en base a datos del INDEC.

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El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares en el tercer mes del año alcanzó los US$103 millones, superando por US$12 millones la marca de febrero.

Al analizar la cifra alcanzada durante marzo, desde Analytica remarcaron que “se trata del mayor registro histórico para un mes, sólo por detrás de diciembre pasado”, cuando las compras sumaron un gasto de US$105 millones.

En el acumulado del primer trimestre, las importaciones sumaron US$284 millones, un aumento del 118,4% respecto al mismo periodo del año anterior y “marca el nivel más alto registrado para un primer trimestre”.

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y la consultora explicó el fenómeno señalando que “la caída del dólar observada en los últimos meses podría estar impulsando una nueva tendencia alcista en el consumo vía plataformas online”.

Al mismo tiempo, hizo referencia a la dinámica que experimentan los sueldos en dólares en el país contraponiendo que “mientras que el salario privado cae en términos reales crece un 11% medido en dólares en los últimos 4 meses”.

Durante 2025, las importaciones puerta a puerta totalizaron US$894 millones, lo que representó un salto de 274,2% respecto al valor alcanzado en 2024.

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kg, de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Requisitos para las compras