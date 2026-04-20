Defensa al Consumidor en San Juan: en menos de cuatro meses se acumuló la misma cantidad de denuncias que en todo el 2025

Tras el traslado de la Mesa de Entrada de Defensa al Consumidor a planta baja en 2022 las denuncias aumentaron. Los nuevos boxes están ubicados en planta baja del Centro Cívico, núcleo 5.

Las denuncias en la Dirección de Defensa del Consumidor han crecido exponencialmente durante el 2026. De acuerdo a los datos oficiales de la entidad, ya se han detectado 4.000 denuncias hasta la actualidad, lo que marca que la misma cifra alcanzada en todo el 2025 ya fue igualada. Es decir, en menos de la mitad del corriente año ya se logró acumular la misma cantidad de presentaciones que en todo el año pasado.

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Fabiana Carrizo, directora de Defensa del Consumidor, señaló a Tiempo de San Juan que el incremento en la cantidad de denuncias se debe al mayor conocimiento de la gente en relación con sus derechos como comprador. "En cuanto a los programas que hemos desarrollado, se nota que la gente se ha interiorizado, ha escaneado el código donde está la ley o la ha buscado. Entonces, al notar las irregularidades a diario, hoy la gente denuncia más", dijo.

"Nuestro ámbito es administrativo y conciliatorio. Trabajamos en una gestión previa que permite resolver los conflictos en pocos días, antes de llegar a la audiencia, logrando un beneficio mutuo tanto para el consumidor como para el denunciado", continuó la funcionaria.

De esta manera, remarcó que en 2025 se registraron 4000 denuncias, la misma cifra que en menos de la mitad del 2026. "Desarrollamos distintos programas que funcionan como herramientas para el consumidor. Actualmente, estamos recorriendo los departamentos; por ejemplo, estuvimos hace poco en Calingasta con el operativo 'San Juan Cerca'".

El sector que lidera el ranking de denuncias es el bancario, por la implementación de seguros no solicitados, desconocimiento de compras y problemas con los resúmenes de tarjetas de crédito. Otro rubro señalado, según Carrizo, es el comercio electrónico por compras realizadas vía internet donde, al llegar el producto al local físico, la empresa no se hace cargo de los incumplimientos en la entrega.

Programa "Conocé Tus Derechos"

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor llevan a cabo el programa “Conocé Tus Derechos” para capacitar e informar a los consumidores sobre sus derechos. De esta manera, se imparten conocimientos sobre el derecho a la protección de la salud, el derecho a la información, a la educación como consumidor, al trato digno, a que se cumpla con la oferta y publicidad, al cumplimiento de la garantía y provisión de servicio técnico, y el derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor.

Además, en la repartición hay otros programas y herramientas destinados a la protección de los consumidores, como “Cuidado al Adulto Mayor”, “Turismo Seguro”, “Recarga Cero”, “Protección de los Derechos de los Consumidores Celíacos” y la digitalización de trámites, entre otros.