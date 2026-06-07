en vivo Adiós a un grande EN VIVO: miles de fanáticos llegan a Avellaneda para despedir al Indio Solari

Foto gentileza: Infobae

La despedida comenzará a las 11 en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda. Muchos pasaron la noche en el lugar, en una vigilia a puro rock, tatuajes y baile.

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