domingo 7 de junio 2026
en vivo Adiós a un grande

EN VIVO: miles de fanáticos llegan a Avellaneda para despedir al Indio Solari

imagen
Foto gentileza: Infobae

Foto gentileza: Infobae

imagen

La despedida comenzará a las 11 en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda. Muchos pasaron la noche en el lugar, en una vigilia a puro rock, tatuajes y baile.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

Este domingo, miles de fanáticos despedirán a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario. Incluso, se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

Live Blog Post

Axel Kicillof: “Es una despedida popular y masiva, que se desarrolla en calma y en paz”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resató el operativo que se lleva a cabo, en relación al velorio del Indio Solari: “Desde que ocurrió (la muerte), estamos trabajando con las fuerzas y los ministerios para posibilitar esto que observamos hoy, que se desarrolla en calma y en paz”.

“Es una despedida popular y masiva, una peregrinación para despedir el Indio”, destacó. A su vez, informó que la cola para ingresar al Microestadio Gatica “llega a Plaza Alsina y Puente Pueyrredón, estamos hablando de 40 y pico de cuadras”.

Live Blog Post

Nuevo parte oficial: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”

imagen

Desde las redes oficiales del Indio Solari, su familia confirmó el inicio del velorio del destacado músico: “Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”.

“Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós”, resalta el comunicado, en referencia al horario de cierre, que no fue estipulado. Por último, el mensaje abogó por una transición tranquila: “Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros. Graciosos y Valientes”.

Live Blog Post

Más de 22 cuadras de espera para despedir al Indio Solari

imagen

Live Blog Post

Con más de 15 cuadras de fila, ya se abrieron las puertas del Polideportivo Gatica en Villa Domínico para despedir al Indio Solari.

Live Blog Post

Mario Breuer, productor y sonidista de Los Redondos: “Solari quedó impreso en la cultura argentina”

En diálogo con TN, el productor y sonidista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Mario Breuer, argumentó sobre la figura de Carlos ‘Indio’ Solari: “Le queda bien la palabra ‘fenómeno’ al Indio, un fenómeno, social y cultural. Soy de los que se niega a decir que el tipo se murió, quedó impresó en la cultura argentina y en el pecho de cientos de miles de personas”.

Y agregó: “Él es parte de nuestro folcklore, es como Gardel, el ‘Cuchi’ Leguizamón, Diego Armando (Maradona) o el mismísimo Lio Messi. Son estas marcas que son imborrables”.

Live Blog Post

Lali cerró su primer show en River con “el pogo más grande del pop” en homenaje al “Indio” Solari

La artista fusionó “No me importa” con “Ji Ji Ji”, mientras las pantallas recordaban al exlíder de Los Redondos y el público desataba un multitudinario pogo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2063594772976017753&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El emotivo homenaje de Los Fundamentalistas al Indio Solari en su show en Comodoro Rivadavia: lágrimas, abrazos y ovación

Tras conocerse el fallecimiento del músico a los 77 años, el grupo decidió sostener la fecha en el Predio Ferial, dialogó con la familia y tocó ante más de 7.000 personas en una noche atravesada por el duelo colectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2063593961730584687&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Caminaremos y seremos pacientes”

Tras más de 24 horas de múltiples versiones, la cuenta oficial del músico confirmó los detalles para el último adiós

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz
En Pocito

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caucete, territorio disputado: el mapa político rumbo al 2027
Previa electoral

Caucete, territorio disputado: el mapa político rumbo al 2027

A un año del cierre, así está el predio que albergó al imperio de la punta de espalda: qué pasará en esa esquina capitalina video
Videonota

A un año del cierre, así está el predio que albergó al imperio de la punta de espalda: qué pasará en esa esquina capitalina

Como viene sucediendo desde hace años, El Palomar volverá a llenarse de fútbol con la Liga Universitaria.
Temporada 2026

La Liga Universitaria ultima detalles: la A y la B ya tienen sus equipos y la C está en veremos

Antiguo monumento a la desidia, el Centro Cívico abandonado a medio construir en pleno centro durante 3 décadas. 
Análisis

Una movida rápida, un garrotazo al avispero y un desafío de cambiar la cabeza