EN VIVO: miles de fanáticos llegan a Avellaneda para despedir al Indio Solari

Este domingo, miles de fanáticos despedirán a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo.
Axel Kicillof: “Es una despedida popular y masiva, que se desarrolla en calma y en paz”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, resató el operativo que se lleva a cabo, en relación al velorio del Indio Solari: “Desde que ocurrió (la muerte), estamos trabajando con las fuerzas y los ministerios para posibilitar esto que observamos hoy, que se desarrolla en calma y en paz”.
“Es una despedida popular y masiva, una peregrinación para despedir el Indio”, destacó. A su vez, informó que la cola para ingresar al Microestadio Gatica “llega a Plaza Alsina y Puente Pueyrredón, estamos hablando de 40 y pico de cuadras”.