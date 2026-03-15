Casi la mitad de los reclamos de los consumidores sanjuaninos apuntan contra los bancos

La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan está en una fecha clave en su calendario, ya que este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Las estadísticas revelan que el sector bancario concentra el 45% de las quejas totales dentro de la repartición, una cifra que supera ampliamente a cualquier otro rubro. Los motivos detrás de este descontento son variados e incluyen desde el desconocimiento de compras y cobros duplicados hasta problemas con las bajas de tarjetas, seguros no solicitados o préstamos que los usuarios aseguran no haber pedido.

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Por la importante celebración, la repartición organizó una agenda intensa que incluye una actividad en el Foro de Abogados el lunes 16 junto a un juez de consumo y una feria central en el Centro Cívico el martes 17, donde se expondrán todos los programas y estadísticas del área. Precisamente, TIEMPO DE SAN JUAN tuvo acceso a los datos de funcionamiento del año 2026, los cuales arrojan una radiografía clara sobre los conflictos comerciales en la provincia: en un total de 1.242 denuncias ingresadas, los bancos se posicionan cómodamente a la cabeza del ranking de reclamos entre los sanjuaninos.

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El reporte revela que las entidades bancarias constituyen el sector con mayor conflicto entre los consumidores de San Juan, concentrando casi la mitad de los reclamos por cobros indebidos y servicios no solicitados.

Detrás de los bancos, el comercio en general ocupa el segundo lugar con un 30% de denuncias por incumplimientos de contrato o falta de entrega de productos, seguido por el sector de tarjetas con un 10% debido a montos abusivos o compras desconocidas. En menor medida, los supermercados representan el 5%, mientras que las telefonías, mutuales, financieras y tarjetas virtuales se reparten el resto de los expedientes con porcentajes que oscilan entre el 2% y el 3%.

Ante este panorama, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, analizó la situación particular de las entidades financieras y detalló la modalidad de trabajo que están implementando para canalizar tal volumen de expedientes. Carrizo explicó que: "Esto es lo que está sucediendo realmente. Nosotros ante eso firmamos un convenio, por ejemplo, con el Banco de San Juan, que es el banco que a lo mejor mayor denuncias tiene, porque el que mayor cantidad de clientes tiene, para que estos problemas, a lo mejor que son mínimos, estos reclamos, que se puedan solucionar antes de una audiencia".

Agregó la funcionaria que "estamos tratando de hacerlo con otras entidades financieras para trabajar más rápido con la gestión previa, baja, obviamente que no hay incumplimiento porque no tienen multa, porque se soluciona en la conciliación muchas veces. Muchas veces terminamos un importante número en la conciliación, que son los que directamente son expedientes que ya van homologados al archivo".

La filosofía de la gestión actual, según describe la funcionaria, prioriza la resolución inmediata del conflicto por sobre la sanción económica a la empresa, buscando que el consumidor obtenga una solución efectiva y rápida. En ese sentido, Carrizo hizo hincapié en que la efectividad de la dirección se mide por su capacidad de mediación: "Nuestra dirección tiene que brillar por la conciliación y no por una multa. No me gusta realmente poner multas, me gusta que la gente se vaya con una respuesta favorable que le sirve también a ellos".

Gracias a este enfoque de procedimientos más cortos y gestiones previas, la repartición ha logrado aumentar significativamente el número de acuerdos exitosos en las audiencias, evitando que el incumplimiento escale a instancias judiciales, destacó Carrizo.