San Juan, entre las provincias con mayor crecimiento económico del país

El sostenimiento de la obra pública en San Juan explican en parte la recuperación de la provincia en el entorno laboral.

Un relevamiento económico correspondiente a marzo de 2026 mostró que San Juan fue una de las provincias con mayor crecimiento de la actividad económica en comparación con el mismo mes del año pasado.

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Según el informe elaborado por el Instituto Argentino de Economía (IAE), la provincia registró una suba interanual del 7,2%, posicionándose entre los distritos de mejor desempeño del país y solo por detrás de Neuquén, que encabezó el ranking nacional con un crecimiento del 11,7%.

El mapa económico difundido refleja una recuperación desigual entre las distintas regiones argentinas, con fuertes diferencias entre provincias vinculadas a sectores energéticos, mineros y agroindustriales.

Detrás de Neuquén y San Juan aparecieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6,8%) y Jujuy (6,5%), mientras que Salta (4,8%), Mendoza (4,6%), Córdoba (4,3%) y Santa Fe (4,1%) también mostraron números positivos por encima del promedio nacional.

En el caso sanjuanino, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la actividad minera, la construcción y algunos sectores vinculados a la producción industrial y energética, que mantuvieron un fuerte movimiento durante el último año.

El informe también evidenció que no todas las provincias lograron recuperarse al mismo ritmo. Buenos Aires fue el distrito con peor desempeño, al registrar una caída del 0,2% en la actividad económica, convirtiéndose en la única jurisdicción del país con números negativos en el período analizado.

Por su parte, Formosa mostró uno de los incrementos más bajos, con apenas un 1,3% de crecimiento interanual.

De acuerdo con el estudio, gran parte de las provincias del interior lograron sostener indicadores positivos gracias al empuje de economías regionales, inversiones energéticas y proyectos vinculados a recursos naturales, mientras que el conurbano bonaerense continúa mostrando señales de rezago económico.

El trabajo toma como referencia la variación interanual estimada entre marzo de 2025 y marzo de 2026 y ubica a San Juan como una de las economías provinciales con mejor rendimiento del país durante el último año.