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Con aguinaldo incluido: así queda el calendario de pagos de ANSES de junio 2026

Conocé cómo se organizan los pagos del organismo, de acuerdo a las reglamentaciones guiadas por el Índice de Precios al Consumidor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El esquema contempla las fechas de acreditación para cada prestación según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

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Jubilados de ANSES: todas las fechas de cobro en junio

El calendario de este mes presenta una organización particular debido a la presencia de varios feriados durante junio. ANSES mantendrá el sistema bancarizado habitual para efectuar cada pago. Muchas familias organizan sus gastos mensuales a partir de las fechas de cobro informadas por el organismo previsional. El cronograma permite conocer con anticipación cuándo se acreditarán los haberes y asignaciones.

El sistema de pagos alcanza a jubilados, pensionados, titulares de AUH, beneficiarios de asignaciones familiares, personas que cobran Pensiones No Contributivas y titulares de prestaciones por desempleo. Junio también incluirá el pago del aguinaldo para determinados grupos alcanzados por el sistema previsional. Esa acreditación se sumará al haber mensual correspondiente.

Aumentan las prestaciones de ANSES en junio

ANSES confirmó el esquema de pagos para junio junto con la continuidad de las prestaciones sociales destinadas a distintos grupos de beneficiarios. El calendario incluye jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE, prestaciones por desempleo y pagos únicos correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción.

El incremento será del 2,58% para los haberes previsionales y alcanzará a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La actualización también impactará sobre otras prestaciones administradas por ANSES.

ANSES informó los nuevos valores que regirán desde junio:

  • haber mínimo garantizado: $403.317,99

  • haber máximo: $2.713.948,17

  • Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39

Quiénes reciben aguinaldo

Los jubilados y pensionados incluidos dentro del sistema previsional percibirán el aguinaldo junto con los haberes correspondientes a junio de 2026. La acreditación del Sueldo Anual Complementario se realizará dentro del mismo calendario establecido por ANSES para las jubilaciones y pensiones.

El pago alcanzará tanto a quienes cobran el haber mínimo como a quienes perciben montos superiores. Cada beneficiario recibirá la acreditación según la terminación de su DNI. ANSES organizará los depósitos a través del cronograma bancario habitual. El esquema permitirá distribuir las acreditaciones durante distintas jornadas del mes.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo tendrán las siguientes fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán en estas fechas:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Las Pensiones No Contributivas tendrán el siguiente calendario:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo se acreditarán en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

La Asignación por Embarazo tendrá este cronograma:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

La Asignación por Prenatal y Maternidad se abonará de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio

La Prestación por Desempleo Plan 1 tendrá estas fechas de pago:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Las Asignaciones Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se pagarán entre el miércoles 10 de junio y el martes 14 de julio, para todas las terminaciones de DNI. Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán acreditación desde el lunes 8 de junio, hasta el martes 14 de julio para todos los documentos.

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