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ANSES actualizó 2,58% las asignaciones familiares y los límites de ingresos desde junio

El incremento es para los montos, límites y rangos de ingresos del régimen de asignaciones familiares que regirá para prestaciones percibidas o generadas desde junio de 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento del 2,58% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso a esas prestaciones, con vigencia desde junio de 2026.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 146/2026, firmada por el director ejecutivo del organismo, Guillermo Héctor Arancibia, y publicada en el Boletín Oficial. La actualización alcanza a las asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714, con excepción de las contempladas en los incisos d) y e) del artículo 6° de esa norma.

La resolución señaló que el incremento se aplicará sobre los límites, rangos y montos establecidos previamente por la Resolución 111/2026 de ANSES y que los nuevos valores para las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde junio de 2026 surgirán de los anexos que integran la norma.

Asimismo, el organismo dispuso que, cuando la actualización arroje valores con decimales, se aplicará un redondeo al entero siguiente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de la resolución oficial, la percepción de un ingreso superior a $2.970.968 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar continuará excluyendo al grupo del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos no supere el límite máximo establecido. __IP__

La actualización se fundamentó en la normativa vigente sobre movilidad de las asignaciones familiares y en las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional informadas por el INDEC, de acuerdo con los antecedentes citados en la resolución.

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