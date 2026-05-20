ANSES hará dos pagos extra en junio y miles de familias todavía no saben cuáles son

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en junio dos pagos adicionales para titulares de asignaciones sociales, beneficios que se acreditarán automáticamente y sin necesidad de realizar trámites.
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Los adicionales llegarán junto con las asignaciones habituales. Detalles y fecha de pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en junio dos pagos adicionales para titulares de asignaciones sociales, beneficios que se acreditarán automáticamente y sin necesidad de realizar trámites.
Se trata del Complemento Leche y del diferencial correspondiente al aumento de la Tarjeta Alimentar, dos adicionales que comenzarán a pagarse junto con las prestaciones habituales entre el 8 y el 22 de junio.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las asignaciones familiares tendrán además un incremento del 2,6%, porcentaje que surge de la actualización mensual por inflación correspondiente al IPC de abril.
El aumento alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema SUAF, aunque estos beneficios no incluyen aguinaldo.
El primero de los adicionales es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a embarazadas desde el tercer mes de gestación.
El monto actualizado será de $54.675 por cada hijo o embarazo alcanzado por el programa y se deposita automáticamente por cruce de datos, sin inscripción previa.
El segundo pago adicional corresponde al aumento del 38% de la Tarjeta Alimentar, actualización que el Gobierno decidió aplicar tras dos años sin modificaciones en ese beneficio.
Tanto la Tarjeta Alimentar como el Complemento Leche se acreditarán junto con la AUH y la Asignación por Embarazo dentro del calendario habitual de pagos previsto para junio.
FUENTE: Agencia NA