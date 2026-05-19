Ficamen e IVECO participaron de la Expo San Juan Minera 2026 con nuevas propuestas para el transporte del sector

Durante los días 6, 7 y 8 de mayo , se desarrolló una nueva edición de la Expo San Juan Minera 2026 , uno de los encuentros más relevantes de la industria a nivel nacional, que reúne a empresas, proveedores y referentes del sector con el objetivo de impulsar negocios, generar vínculos estratégicos y debatir sobre el presente y futuro de la actividad.

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En ese contexto, Ficamen, concesionario oficial de Iveco en la región de Cuyo, participó junto a la marca presentando distintas soluciones de transporte diseñadas específicamente para responder a las exigencias de la industria minera.

Unidades pensadas para el trabajo pesado

Entre las principales novedades exhibidas se destacó el nuevo Iveco Tector 8x4, un modelo desarrollado para operaciones en entornos exigentes, que combina robustez, capacidad y eficiencia para tareas off road.

La propuesta se completó con otras dos unidades exhibidas en el predio:

Hi Land 6x4 paso 3500 , adaptado a 8x4 para hidrogrúa

, adaptado a 8x4 para hidrogrúa Hi Road 800s48 Tractor con intarder

Estas configuraciones reafirman la versatilidad de la línea Iveco para distintas aplicaciones vinculadas al transporte y operación dentro del sector minero.

Presencia estratégica en un sector clave

Desde la empresa destacaron que su participación en la exposición permitió fortalecer la presencia en una industria clave para el desarrollo productivo de la región y del país, acercando herramientas orientadas a mejorar la operación y productividad de las empresas mineras.

Además, en el marco del evento, el miércoles 6 de mayo se realizó un cóctel en las instalaciones de Ficamen, que reunió a clientes, empresas y referentes del sector.

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El encuentro generó un espacio de intercambio y relacionamiento donde se compartieron experiencias, novedades y perspectivas sobre el crecimiento de la minería en la región de Cuyo.

Compromiso con el desarrollo de la minería

Con su participación en la Expo San Juan Minera 2026, Ficamen e Iveco reafirmaron su compromiso de acompañar el desarrollo de la minería argentina, ofreciendo soluciones de transporte confiables, tecnología y un servicio especializado para una de las industrias más importantes del país.