Atrapan al cuarto sospechoso del robo y ataque sexual en Concepción: ¿quién es el detenido?

A dos días del violento robo y ataque sexual en un domicilio de Concepción , en el que delincuentes maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor, las autoridades atraparon al cuarto sospechoso del hecho. Según pudo confirmar Tiempo de San Juan, el sujeto es de apellido Narváez y es oriundo de Pocito.

De terror Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor

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Fue en ese departamento, en medio de un allanamiento, en donde atraparon al malviviente que habría participado del atraco y quien habría realizado su participación como "campana". En el procedimiento estuvieron presentes los mismos coordinadores de la UFI de Delitos contra la Propiedad , Claudia Salica y Cristian Catalano, quienes previamente habían formalizado contra dos de los ladrones.

Acorde señalaron fuentes calificadas, el despliegue policial sucedió sobre las 11.30 de este lunes y contó con la intervención de la Brigada Central, apoyada por la Brigada Norte y la Brigada Sur. Del lugar, que sería la vivienda del cuarto implicado, secuestraron efectos vinculados al golpe delictivo, por lo que su situación sería complicada.

Se estima que el próximo jueves, cuando se realice una nueva audiencia con lo que podría ser la ampliación de la acusación contra Agustín Emanuel Vila, uno de los detenidos que habría agredido sexualmente a la niña de 13 años que se hallaba durmiendo en su casa cuando fue sorprendida, junto a su madre y su hermano, por los delincuentes.

Es que en la formalización del caso, tanto a Vila como a Juan Valentín Tello Giménez se los imputó por el robo y quedó la puerta abierta para la acusación por el abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la menor. En esa etapa del proceso, se estima que el cuarto detenido también será acusado por la brutal embestida.

El episodio de terror tuvo lugar este sábado por la madrugada en un domicilio de Concepción, donde tres ladrones que ingresaron a una vivienda sorprendieron a una familia que dormía, maniataron a sus integrantes y uno de ellos abusó sexualmente de la nena. La denuncia caló hondo en las autoridades que, en tiempo récord, dieron con los presuntos responsables del violento ataque.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas que denunciaron el episodio son una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y la niña que, además, sufrió la agresión sexual de parte de uno de los malvivientes. Los mismos se alzaron con un importante botín, compuesto por notebooks, teléfonos celulares de última generación y demás efectos de gran valor.

Sin ser advertidos por testigos, los mismos se marcharon de la escena con las pertenencias ajenas a cuestas y con destino incierto. No obstante, gracias al registro de las cámaras de seguridad de la vivienda y de los alrededores, los investigadores pudieron trazar su camino y procedieron con las detenciones.

El tercer implicado, que no estuvo frente al juez Pablo Leonardo León, quedó bajo la órbita del Juzgado Penal de la Niñez, a cargo de la jueza María Julia Camus, quien lo investigará por el robo.