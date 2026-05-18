lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Atrapan al cuarto sospechoso del robo y ataque sexual en Concepción: ¿quién es el detenido?

La aprehensión del sujeto ocurrió este lunes, luego de que personal de la UFI de Delitos contra la Propiedad siguiera su rastro. Se cree que el mismo era quien hacía de "campana" mientras otros tres estaban en el interior del domicilio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-18 at 5.23.44 PM

A dos días del violento robo y ataque sexual en un domicilio de Concepción, en el que delincuentes maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor, las autoridades atraparon al cuarto sospechoso del hecho. Según pudo confirmar Tiempo de San Juan, el sujeto es de apellido Narváez y es oriundo de Pocito.

Lee además
abuso sexual y robo en concepcion: los sospechosos seguiran presos y a la presunta victima de abuso se le hara camara gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
pesadilla en concepcion: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abuso sexualmente de una menor
De terror

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor

Fue en ese departamento, en medio de un allanamiento, en donde atraparon al malviviente que habría participado del atraco y quien habría realizado su participación como "campana". En el procedimiento estuvieron presentes los mismos coordinadores de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano, quienes previamente habían formalizado contra dos de los ladrones.

Acorde señalaron fuentes calificadas, el despliegue policial sucedió sobre las 11.30 de este lunes y contó con la intervención de la Brigada Central, apoyada por la Brigada Norte y la Brigada Sur. Del lugar, que sería la vivienda del cuarto implicado, secuestraron efectos vinculados al golpe delictivo, por lo que su situación sería complicada.

Se estima que el próximo jueves, cuando se realice una nueva audiencia con lo que podría ser la ampliación de la acusación contra Agustín Emanuel Vila, uno de los detenidos que habría agredido sexualmente a la niña de 13 años que se hallaba durmiendo en su casa cuando fue sorprendida, junto a su madre y su hermano, por los delincuentes.

Es que en la formalización del caso, tanto a Vila como a Juan Valentín Tello Giménez se los imputó por el robo y quedó la puerta abierta para la acusación por el abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la menor. En esa etapa del proceso, se estima que el cuarto detenido también será acusado por la brutal embestida.

El episodio de terror tuvo lugar este sábado por la madrugada en un domicilio de Concepción, donde tres ladrones que ingresaron a una vivienda sorprendieron a una familia que dormía, maniataron a sus integrantes y uno de ellos abusó sexualmente de la nena. La denuncia caló hondo en las autoridades que, en tiempo récord, dieron con los presuntos responsables del violento ataque.

Según informaron fuentes policiales, las víctimas que denunciaron el episodio son una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y la niña que, además, sufrió la agresión sexual de parte de uno de los malvivientes. Los mismos se alzaron con un importante botín, compuesto por notebooks, teléfonos celulares de última generación y demás efectos de gran valor.

Sin ser advertidos por testigos, los mismos se marcharon de la escena con las pertenencias ajenas a cuestas y con destino incierto. No obstante, gracias al registro de las cámaras de seguridad de la vivienda y de los alrededores, los investigadores pudieron trazar su camino y procedieron con las detenciones.

El tercer implicado, que no estuvo frente al juez Pablo Leonardo León, quedó bajo la órbita del Juzgado Penal de la Niñez, a cargo de la jueza María Julia Camus, quien lo investigará por el robo.

Seguí leyendo

Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Buscan a un hombre desaparecido en San Juan: cómo identificarlo

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Sobreseen a un sujeto acusado de disparar y casi quitarle la vida a un joven en Rivadavia

La respuesta de Vallejos tras la denuncia por violencia de género: "Hay un vil aprovechamiento político"

Los datos que se conocen hasta el momento sobre la denuncia por lesiones y amenazas contra Sergio Vallejos

Recuperaron en menos de 48 horas un auto robado en Capital: estaba abandonado en plena calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
abuso sexual y robo en concepcion: los sospechosos seguiran presos y a la presunta victima de abuso se le hara camara gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Imagen ilustrativa.
Caos

"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

Perdí todo por la cancha: se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas
Video

"Perdí todo por la cancha": se hizo viral tras contar las peleas con la hinchada de Desamparados y sus problemas con las drogas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Un caucetero fue estafado en $9.000.000 con una falsa plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional
Legislación

Cómo impactará en San Juan el cambio en Zonas Frías que impulsó el Gobierno nacional

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros
Personajes sanjuaninos

Francisco, su amor por la Biblioteca Franklin y una vida dedicada a los libros

Este es el edificio escolar que fue blanco del robo.
Ataque a colegio

Ladrones entraron a una escuela secundaria de La Bebida y se llevaron 4 notebooks

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo
Educación superior

Un gremio de docentes universitarios confirmó un paro desde el 26 hasta el 30 de mayo