Buscan a un hombre desaparecido en San Juan: cómo identificarlo

La preocupación crece con el correr de las horas. Este lunes por la tarde, el programa San Juan Te Busca, dependiente del Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Seguridad, emitió un comunicado oficial para dar con el paradero de Rodrigo Olmos Allende, un hombre de 36 años que se encuentra desaparecido.

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Según detallaron las autoridades, el hombre presenta una contextura física media, mide aproximadamente 1,90 metros, tiene tez trigueña y ojos marrones. Su fisonomía incluye una cara ovalada, nariz recta y boca mediana con labios gruesos. Además, posee cabello corto, ondulado, de color castaño y barba corta negra.

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Entre las señas particulares que podrían facilitar su identificación, indicaron que tiene tatuajes visibles: en el antebrazo izquierdo lleva el nombre “Ciro”, mientras que en el hombro derecho presenta un tatuaje borrado.

El caso ya es investigado por las autoridades judiciales y policiales de la provincia, que activaron el protocolo de búsqueda para intentar localizarlo lo antes posible.

Desde los organismos intervinientes solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier información que pueda resultar útil debe ser comunicada de inmediato al 911, donde se reciben denuncias de manera anónima.