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Ciencia y arte

Relatos del hombre que puso el cielo de Ischigualasto en la cima del mundo

Gonzalo Santile contó cómo capturó el primer arco completo de la Vía Láctea sobre el Valle de la Luna, una obra maestra que hoy es orgullo mundial, elegida entre las 25 mejores imágenes en el prestigioso certamen internacional Milky Way Photographer of the Year 2026 , organizado por Capture the Atlas .

Por Miriam Walter
El Hongo de Ishigualasto, dentro de la serie de astrofotos del genial Gonzalo Santile.

El Hongo de Ishigualasto, dentro de la serie de astrofotos del genial Gonzalo Santile.

"Me dediqué a esta rama de la fotografía porque es mucho más impactante ver el cielo real del lugar que fotografío", confiesa Gonzalo Santile al describir la pasión que lo llevó a consagrarse nuevamente en la elite de la fotografía internacional. Su obra, titulada "Valle de la Luna, Universo Triásico Ischigualasto", acaba de ser seleccionada entre las 25 mejores del mundo en el prestigioso certamen Milky Way Photographer of the Year 2026, organizado por la plataforma Capture the Atlas. Este reconocimiento es enorme, ya que sitúa al paisaje sanjuanino a la par de destinos icónicos como Islandia o Namibia, y es un galardón que suele ser difundido por medios de la talla de National Geographic y la BBC.

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Foto: Gonzalo Santile.

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En una charla profunda, el fotógrafo contó a TIEMPO DE SAN JUAN detalles de su vida y de su asombrosa carrera. A sus 53 años, Santile se define como una persona con gran sentido de la ética y la planificación, cualidades que traslada de su profesión como licenciado en administración de empresas a su arte. Aunque nació en Capital Federal, se considera cordobés por adopción tras vivir décadas en Carlos Paz. Su romance con el cosmos empezó casi por error hace diez años cuando, estando en unas cabañas sin luz en El Durazno, Córdoba, el cielo lo dejó tan impactado que decidió retratarlo en ese mismo instante y quedó «enganchado» para siempre.

Sobre el detrás de escena de su premiada captura, Santile relató que ya conocía la provincia por trabajo, pero que la planificación de esta foto fue milimétrica. "Elegí el Valle de la Luna porque conocía sus geoformas y quería retratarlas con el arco de la Vía Láctea, ya que las visitas turísticas solo se hacen con luna llena y para hacer fotos de Vía Láctea necesitás total oscuridad", explicó el artista. Para lograrlo, en Valle Fértil se alojó en Baldes del Rosario y contó con el apoyo incondicional de las autoridades del Parque que lidera Juan Pablo Teja Godoy y especialmente de Marcos Carrizo, el fotógrafo oficial, quien lo acompañó durante una noche despejada que los llevó por puntos emblemáticos como La Esfinge, El Submarino y El Hongo.

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Foto: Gonzalo Santile.

Foto: Gonzalo Santile.

El punto cúlmine fue la Cancha de Bochas, donde Santile logró capturar el primer arco completo de la galaxia jamás registrado en esa ubicación. El fotógrafo describió que sintió "una sensación de responsabilidad extrema por el suelo que estaba pisando", cuidando de no alterar el ecosistema milenario de las bochas mientras percibía la energía especial de un sitio que conserva fósiles de los primeros dinosaurios. La técnica detrás de este resultado es pura precisión: utilizó una cámara Nikon D750 astromodificada y un rastreador de estrellas que permite exposiciones largas de hasta tres minutos sin que los astros salgan movidos por la rotación terrestre.

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La fotografía de la Vía Láctea en la Cancha de Bochas que ganó el concurso (Foto: Gonzalo Santile).

La fotografía de la Vía Láctea en la Cancha de Bochas que ganó el concurso (Foto: Gonzalo Santile).

La imagen final es en realidad una compleja pieza de ingeniería visual compuesta por 20 fotografías verticales unidas en el procesado, de las cuales 10 corresponden al suelo y 10 al cielo profundo. Aunque sus tomas parecen de otro plantea, Santile destacó la autenticidad de su trabajo: "No se usa ningún filtro digital de ningún tipo, jamás ni Inteligencia Artificial, son fotos reales que el ojo no puede captar". El resultado permite ver el airglow verde y los tonos rojizos del núcleo galáctico que un archivo de 3 GB logra atesorar.

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Un sello de prestigio para el cielo sanjuanino

El concurso Milky Way Photographer of the Year no es solo una competencia de belleza estética, sino un estándar de excelencia que valora la integración entre el patrimonio geológico y la astronomía. Al premiar una imagen de Ischigualasto, el certamen valida al Parque Provincial como un enclave de importancia científica y cultural única, reconocido por la UNESCO. Para San Juan, este reconocimiento internacional funciona como una vidriera inigualable que posiciona a la región como un destino clave para el astroturismo y el turismo geológico, destacando que posee uno de los cielos más limpios y fascinantes de todo el planeta.

Con este tercer galardón en el certamen (ya había ganado en 2022 y 2023), Santile consolida un historial que incluye premios en Londres, Estados Unidos, Rusia y Emiratos Árabes. Sin embargo, su ambición artística sigue ligada a la tierra sanjuanina. Según confesó a TIEMPO DE SAN JUAN, ya tiene en la mira nuevos escenarios: "Quisiera retratar Barreal Blanco o Pampa del Leoncito porque me han dicho que su cielo es increíble y además las grietas del terreno son ideales para una fotografía nocturna".

Embed - Gonzalo Javier Santile(Argentina) on Instagram: "Grandes noticias desde EEUU para los cielos mas limpios y oscuros de Argentina!. He sido seleccionado por el Milky Way Photographer of the Year 2026 y @capturetheatlas en esta; mi tercera selección y junto a destacados astrofotógrafos de todo el mundo que en este post incluyo para que las disfruten! En esta oportunidad los cielos argentos liderando el ranking de imágenes de Vía Láctea por países junto al gran trabajo de mi compatriota @alejandraheis.ph en Neuquén y al español @danielvgphoto en Catamarca. Horas interminables parados frente a mi cámara en los paisajes más inhóspitos de Argentina y en esta oportunidad al emblema de toda una provincia y de nuestro querido suelo patrio; el Parque Provincial Ischigualasto y su mítica Cancha de Bochas. No me queda más que agradecer a la vida por esta pasión inagotable y mil gracias totales a las autoridades del Parque que permitieron que está foto haya sido posible. @ppischigualasto @carrizomarcos41 @geraschiano @juan.pabloteja #valledelaluna #ischigualasto #milkywayphotography #capturetheatlas @jimenaperez_lacorresponsal @nicolegiser @lavozcomar @eldocetv @cadena3com @telefecordoba @todonoticias @lanacioncom @clarincom @noticasteleocho @telefe"
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