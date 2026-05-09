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Copa Argentina: San Martín hará hasta 18 horas de viaje y Platense solo 1 tras el cambio de sede

El duelo entre San Martín y Platense cambió de escenario y el Verdinegro será el gran perjudicado por la distancia si viaja vía carretera. El partido se jugará el miércoles 13 de mayo a las 16.15 en el estadio Alfredo Beranger, en Temperley, en lugar del Nuevo Francisco Urbano como se había anunciado inicialmente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La organización de la Copa Argentina confirmó la modificación de sede para el cruce de 16avos de final entre San Martín y Platense, que finalmente se disputará en el estadio Alfredo Beranger, propiedad de Temperley. El cambio cayó con sorpresa en el entorno verdinegro, que tendrá que hacer una logística grande con más de 16 kilómetros si decide viajar vía carretera.

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El principal punto de conflicto pasa por la distancia. Desde San Juan, el viaje hasta la cancha de Temperley implica recorrer entre 1118 y 1216 kilómetros por ruta, ubicándose en el sur del conurbano bonaerense. En comparación, el trayecto es incluso más extenso que ir hasta la cancha de Deportivo Morón, que ronda los 1090 kilómetros. Para dimensionar la diferencia, Temperley suma entre 20 y 30 kilómetros más de recorrido, lo que se traduce en un viaje de aproximadamente 16 a 18 horas en micro para el plantel de San Martín.

Del otro lado, Platense llega con una logística mucho más favorable: desde su zona de origen hasta el estadio de Temperley debe recorrer apenas unos 35 kilómetros, lo que representa entre 45 minutos y una hora de viaje, dependiendo del tránsito. La diferencia de condiciones entre ambos equipos vuelve a poner el foco en la organización del certamen y el impacto que tienen los equipos y las sedes en la competencia.

Este es el estadio donde jugará San Martín-Platense:

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