Joaquín Gil será el juez de San Martín-Colegiales: los viejos antecedentes del 'arbitro de las polémicas'

La designación de Joaquín Gil no pasó desapercibida. El juez, que arrastra varios antecedentes polémicos en el ascenso, será el encargado de impartir justicia en el cruce entre San Martín y Colegiales , por la fecha 12 de la Primera Nacional.

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El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 15hs en el estadio Libertarios Unidos , donde el Verdinegro buscará extender su buen momento tras la victoria 1-0 frente a Quilmes en la jornada pasada. Con el ánimo en alza, los dirigidos por Schiapparelli saben que tienen una oportunidad importante para seguir sumando y acomodarse en la tabla.

Sin embargo, todas las miradas también estarán puestas en Joaquín Gil. El árbitro supo quedar en el centro de la escena en más de una ocasión por decisiones controvertidas, sanciones discutidas y partidos que terminaron envueltos en polémica. Esa reputación lo acompaña y vuelve a ponerse en juego en un duelo que promete intensidad.

Gil comenzó a arbitrar profesionalmente en 2021. Desde entonces, ha dirigido en diferentes categorías del ascenso y también en la Copa Argentina, donde varios de sus fallos fueron duramente cuestionados por clubes, hinchas y medios.

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Fue ante Comunicaciones por la Copa Argentina 2024. La infracción nunca existió, pero Gil la sancionó igual. Tras la polémica, la AFA lo suspendió y se reabrió el debate sobre su continuidad.

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-Ben Hur Vs. Racing de Córdoba por el ascenso al Federal A 2021

Con el partido 1-0 a favor de Racing, Gil cobró un penal dudoso por una supuesta mano dentro del área. Así, Racing marcó el 2-0 y acomodó la serie a su favor. Además, después del descuento que anotó el conjunto rafaelino, le expulsó un futbolista. Frente a esto, los jugadores de Ben Hur reaccionaron con furia y agredieron físicamente al árbitro, lo que generó un escándalo nacional.

Embed - RACING CBA VS BEN HUR RAFAELA - FINAL ASCENSO AL FEDERAL "A"

-Sol de América Vs. Camioneros (Final por el Regional Amateur en 2023)

Tras una serie de decisiones que favorecieron a Sol de América, Gil fue atacado por jugadores de Camioneros al finalizar el encuentro. Necesitó custodia policial para salir del estadio. No hubo sanción formal, pero su actuación fue repudiada por la prensa salteña.

-Desamparados Vs. Liniers de Bahía Blanca (por un choque del Federal A en 2022)

En este partido, el réferi sampedrino cobró un polémico penal a favor del equipo de Bahía Blanca, pero el arquero de Desamparados se lució bajo de los tres palos y mantuvo su valla en cero. Si bien el encuentro terminó en empate 0-0, el plantel sanjuanino denunció que fue un arbitraje "intimidatorio y desmedido". Incluso un jugador afirmó que sufrieron comentarios discriminatorios durante el partido. La causa no avanzó, pero el árbitro fue desplazado de la zona en fechas posteriores.

Embed - Seba Caruso on Instagram: "Desamparados juega con uno menos por la expulsión de Santiago Ceballos a los 23´del Primer Tiempo. En un minutos le sacó dos tarjetas amarillas! Comenzó polémico el arbitraje de Joaquin Gil" View this post on Instagram

-Sol de América Vs. Juventud Antoniana (por el Federal 2023)

Joaquín Gil cobró dos penales muy polémicos a favor del local. El primero lo atajó el arquero Carlos Rubio en el primer tiempo, pero en el segundo no pudo hacer nada y José Romero marcó el único gol del partido. Este partido fue catalogado por medios salteños como "un robo a cielo abierto".