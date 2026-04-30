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La curiosa opinión de un ex Boca sobre la posible llegada de Dybala: "Prefiero traer a Villa"

En medio de los rumores del próximo mercado de pases, un ex jugador del Xeneize opinó sin vueltas sobre dos nombres que seducen al mundo a la CD. Mientras Paulo Dybala aparece como un sueño latente, el ex priorizó las características de Sebastián Villa para el presente del equipo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Mientras Boca empieza a diagramar su estrategia de cara al próximo mercado de pases, los nombres fuertes no tardan en aparecer. Entre ilusiones y negociaciones posibles aparece Paulo Dybala. En ese contexto, una voz autorizada como la de Carlos Navarro Montoya tomó partido.

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El “Mono”, con pasado y peso propio en el arco xeneize, no dudó al momento de elegir. “Si tengo que decidir, lo traigo a Villa”, lanzó en Picado TV, dejando en claro que su postura no pasa por nombres rutilantes sino por necesidades concretas. Y fue más allá: argumentó que, por contexto y funcionamiento, el colombiano encajaría mejor en este Boca que la estrella de la AS Roma.

La comparación no es menor. Dybala, campeón del mundo y figura internacional, viene coqueteando con la idea de vestir la azul y oro. Incluso reconoció recientemente que “estaría bueno”, alimentando la ilusión de los hinchas. En esa posible operación también aparece como pieza clave Leandro Paredes, capitán del equipo y nexo directo con la Joya.

Del otro lado, Villa atraviesa un presente sólido en Independiente Rivadavia, donde recuperó protagonismo y nivel. Su nombre ya sonó en el último mercado tanto para Boca como para River Plate, aunque la alta cotización —cercana a los 12 millones de dólares— aparece como un obstáculo difícil de sortear.

En definitiva, el debate está planteado. Entre el sueño europeo de Dybala y la apuesta más terrenal pero funcional de Villa, Boca empieza a definir qué perfil necesita para reforzar su plantel. Y en esa discusión, Navarro Montoya ya dejó clara su elección.

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