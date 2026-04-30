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Sin vueltas

La decisión de Claudio Úbeda con Adam Bareiro tras su expulsión ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

El DT define el equipo para enfrentar a Central Córdoba en la última fecha de la fase regular por el Torneo Apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras la derrota ante Cruzeiro en la Copa Libertadores, que terminó con un invicto de 14 partidos, Boca cambió rápido el foco y puso su cabeza en lo que viene. El Xeneize cerrará su participación en la fase regular del Torneo Apertura frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, de visitante.

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El DT Claudio Úbeda empieza a definir el equipo para ese compromiso sin dejar de pesar en el futuro inmediato, por lo que tomó una decisión con Adam Bareiro, quien fue expulsado en el primer tiempo del partido en Belo Horizonte.

El delantero deberá cumplir una fecha de suspensión en el plano internacional cuando el Xeneize enfrente a Barcelona de Guayaquil en Ecuador, el próximo martes. Por eso, todo hacía presumir que sería de la partida ante el Ferroviario con un equipo que mayoritariamente estará compuesto por jugadores suplentes.

Sin embargo, el DT tomó una medida con el paraguayo: iniciará el partido en el banco de suplentes, aunque la decisión no está vinculada con lo ocurrido en Brasil.

Sucede que el atacante está al límite de tarjetas amarillas en el Apertura y, en caso de ser titular, se expone al riesgo de recibir una nueva amonestación que lo deje afuera de los octavos de final.

Así, el cuerpo técnico busca dos cosas: sostener la rotación y, al mismo tiempo, cuidar a un jugador clave de cara a lo que viene.

Cuándo juegan Boca Juniors vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026

El Xeneize enfrentará a Central Córdoba el sábado 2 desde las 16:15, en el estadio Madre de Ciudades, en el cierre de su participación en la fase regular.

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