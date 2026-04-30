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Polideportivo

Oro y podios para San Juan: el deporte adaptado brilló en el hipismo nacional

Jinetes sanjuaninos del programa de deporte adaptado brillaron en un torneo nacional en San Isidro, con títulos y podios que ratifican el crecimiento de la disciplina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El deporte adaptado de San Juan volvió a dar señales claras de crecimiento, esta vez en el ámbito del hipismo. En un torneo nacional disputado en San Isidro, representantes de la provincia lograron destacadas actuaciones que se tradujeron en campeonatos y medallas.

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Entre los nombres sobresalientes aparece Lautaro Ontiveros, quien se consagró campeón y se colgó la medalla dorada en dos pruebas: Adiestramiento Nivel C y Obstáculos Nivel C, firmando una actuación impecable.

Por su parte, Matías Brocca también tuvo una participación destacada al quedarse con la medalla de oro en Prueba de Obstáculos y lograr el subcampeonato —medalla plateada— en la categoría Adiestramiento al Paso.

La delegación sanjuanina logró su clasificación a este certamen nacional gracias al rendimiento obtenido en competencias previas de la Región de Cuyo, lo que refleja un proceso sostenido de crecimiento y preparación.

Detrás de estos resultados hay un trabajo constante que se impulsa desde el programa de deporte adaptado de la provincia, enfocado en la inclusión y la integración social a través de la actividad física. En ese marco, el hipismo adaptado —también conocido como disciplina paraecuestre— continúa ganando terreno y sumando protagonistas.

Quienes estén interesados en iniciarse en esta disciplina pueden comunicarse con Liliana Aguirre, una de las impulsoras del espacio en la provincia.

Más allá de los resultados, San Juan volvió a demostrar que el deporte adaptado no solo compite: también construye oportunidades.

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