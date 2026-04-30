Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y reactivar obras tras el conflicto judicial

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos. Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.

La minera Vicuña dio señales de distensión en el conflicto con La Rioja y en el último día del mes de abril anunció que buscará retomar operaciones en esa provincia, con foco en la reactivación de obras clave para su logística.

Tiempo en La Rioja Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña

Medida cautelar En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña

A través de un comunicado oficial, la compañía confirmó que “Vicuña reiniciará los trabajos en La Rioja” y destacó “la decisión de la Provincia de La Rioja de avanzar con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental para reiniciar las obras de la ruta provincial 506 y el bypass a Guandacol en cuanto la orden judicial que lo impide sea dejada sin efecto”.

La empresa remarcó que este escenario “nos permitirá retomar el mantenimiento del camino y continuar con la licitación para concretar la circunvalación, proceso del que están participando varias empresas riojanas y que, en construcción, generará oportunidades de empleo para miembros de nuestras comunidades”.

En ese sentido, aseguraron que “las actividades se llevarán adelante conforme a los estándares técnicos, ambientales y operativos del proyecto, así como al marco regulatorio aplicable”.

Desde Vicuña también subrayaron que este avance “se enmarca en un esquema de articulación más amplio que se venía abordando con la provincia previo a las acciones judiciales, que permita ordenar las distintas iniciativas vinculadas al desarrollo del proyecto, la generación de empleo local y el fortalecimiento de capacidades en la región”.

Además, la compañía confirmó que “prevé retomar las conversaciones con el Gobierno de La Rioja para explorar oportunidades de desarrollo minero en la provincia, así como continuar impulsando iniciativas que promuevan la capacitación de mano de obra y el desarrollo de proveedores en las comunidades cercanas, con el objetivo de contribuir con el desarrollo económico local”.

En esa línea, adelantaron que “Vicuña prevé mantener encuentros en La Rioja con el Gobierno en las próximas semanas”.

Qué pasó antes: el conflicto por el camino riojano

El nuevo escenario se da luego del fuerte conflicto que se desató a partir de un fallo de la Justicia de La Rioja que ordenó suspender por 30 días las actividades vinculadas al proyecto y bloquear el acceso por el camino de Guandacol.

La medida fue dictada por la jueza de Chilecito María Greta Decker, en el marco de una causa iniciada por el Gobierno riojano que adujo la falta de presentación del estudio de impacto ambiental en esa provincia. Luego escalo el conflicto y planteó abrir la discusión por los limites, aduciendo que antes de 1968 el cerro El Potro –donde está el proyecto de cobre Josemaria, que junto a Filo del Sol conforman Vicuña- era riojano.

El punto crítico fue cuando la policía cortó el paso por el camino que pasa por la localidad riojana de Guandacol, lo que derivó en protestas d todo el poblado que vieron perder en estos últimos días su actividad productiva y laboral.

Pese a ese escenario, la empresa nunca detuvo completamente su actividad. Durante los días de mayor tensión, reconfiguró su logística y comenzó a operar a través de una traza alternativa por Iglesia, en San Juan. Ese movimiento permitió sostener el funcionamiento del campamento y el traslado de personal, mientras se mantenía el bloqueo en territorio riojano.

Posteriormente, tras ser notificada oficialmente unos 10 dias después, VIcuña tuvo un respiró: un fallo judicial en San Juan que blindó la continuidad de operaciones en el campamento Batidero, de Josemaría y Filo del Sol.

Tres debilidades

El conflicto dejó en evidencia tres ejes centrales: la necesidad de avanzar con la evaluación ambiental en La Rioja –misteriosamente demorada por autoridades provinciales, según fuentes cercanas a la empresa-, la importancia de las obras viales para la logística minera dentro del territorio sanjuanino, y la fragilidad del equilibrio político entre ambas provincias.

Ahora, con la posibilidad de destrabar la situación judicial y retomar el diálogo, Vicuña apuesta a reencauzar el proyecto en ambos frentes: operativo e institucional.