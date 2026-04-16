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Conflicto ambiental y tensión entre provincias

Freno a Vicuña: la Justicia de La Rioja le prohibió usar un camino clave hacia la mina

La jueza María Greta Decker ordenó suspender por 30 días las actividades y bloquear el acceso por Guandacol. La medida responde a la falta de evaluación ambiental, según autoridades riojanas.

Por Elizabeth Pérez
Proyecto minero Vicuña&nbsp; &nbsp;

Proyecto minero Vicuña 

 

La Justicia de La Rioja prohibió el uso del camino de Guandacol, el principal acceso logístico desde territorio riojano hacia la mina ubicada en San Juan.

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El fallo fue dictado por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, en el expediente N° 45863, caratulado “Estado Provincial contra Vicuña S.A.”, mediante una medida autosatisfactiva que hizo lugar al planteo del Gobierno de La Rioja.

La presentación fue impulsada por la Fiscalía de Estado riojana, que reclamó la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de acuerdos previos vinculados al uso de la red vial provincial.

Fuentes de la empresa aseguraron que el proyecto “no está detenido” y que “se trabaja con normalidad”, aunque confirmaron que la Policía riojana realizó un corte en el camino y actualmente no permite el paso de vehículos.

En ese contexto, remarcaron que Vicuña “no ha sido notificada absolutamente de nada”, ni de una demanda por parte de la provincia de La Rioja ni de una resolución judicial. “No tenemos claridad sobre lo que está ocurriendo”, señalaron desde la compañía.

Qué dicen en La Rioja

Según reconstruyeron medios riojanos como RiojaVirtual y El Independiente, la magistrada consideró que existía urgencia suficiente para resolver sin escuchar previamente a la empresa, en base al principio preventivo ambiental y ante el riesgo de daño.

En ese marco, el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, explicó a Rioja Virtual Radio que la medida responde a una serie de requerimientos administrativos que la provincia viene realizando a la empresa sin haber obtenido respuestas satisfactorias.

En diálogo con Medios El Independiente, el fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez dijo que días pasados se presentó una demanda ante la Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II Circunscripción Judicial con sede en Chilecito -jurisdicción del lugar en conflicto- en la figura de una “medida autosatisfactiva ambiental, recurso que le permitió una resolución perentoria” tanto que a pocos días de solicitarla se consiguió ayer una resolución en los términos mencionados.

A su vez, en el fallo, la jueza de Cámara, María Greta Decker consideró aceptable el pedido de medida autosatisfactiva por la urgencia de la demanda para evitar más daños y por la demora que supone escuchar a la otra parte, es decir a la empresa Vicuña lo que dilataría la resolución.

El fallo establece la suspensión de actividades vinculadas al proyecto y ordena impedir el tránsito por el camino de Guandacol, tarea que quedó a cargo de la Policía provincial, que ya implementó controles en la zona.

El eje del conflicto es que, aunque el proyecto Vicuña se desarrolla en San Juan —como resultado de la integración de Josemaría y Filo del Sol—, utiliza infraestructura vial en La Rioja, lo que, según las autoridades de esa provincia, genera impactos ambientales directos.

Entre los cuestionamientos figuran el tránsito pesado, la generación de polvo y el ruido, con posibles efectos sobre localidades cercanas como Guandacol, Villa Unión y otras zonas del oeste riojano.

La resolución fija además un plazo de 30 días para que la empresa presente el estudio de impacto ambiental. En caso de cumplir, la medida podría quedar sin efecto; de lo contrario, el conflicto podría escalar a instancias superiores.

Un antecedente reciente

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A fines de marzo pasado, un grupo de trabajadores cortó el acceso al proyecto minero Vicuña que quedó completamente bloqueado, en el tramo que está del lado de La Rioja. El corte se realizó en la zona de Puerto del Leoncito, dentro del área de Laguna Brava, perteneciente al departamento riojano General Lamadrid y fue llevado adelante por unas 50 personas.

Como consecuencia, el transporte desde y hacia los proyectos Josemaría y Filo del Sol no se pudo realizar. El reclamo principal fue por fuentes de trabajo: el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, en una entrevista realizada en la radio riojana Fénix, dijo que hace años que vienen pidiendo a Vicuña mayor contratación de mano de obra local.

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