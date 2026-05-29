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Más empleo en la cordillera

Vicuña acelera en San Juan: sumó 21 camiones y ya trabaja las 24 horas en el proyecto de cobre

La empresa incorporó una flota propia de equipos de 40 toneladas para avanzar con tareas tempranas en el proyecto. Además, contrataron a 180 trabajadores para obras varias.

Por Elizabeth Pérez
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Vicuña dio un nuevo paso en su hoja de ruta hacia el desarrollo del megaproyecto de cobre en San Juan. La compañía informó este viernes que incorporó 21 camiones de gran porte a su flota propia y comenzó a operar de manera ininterrumpida, las 24 horas, en la alta cordillera sanjuanina.

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Los equipos serán utilizados en una primera etapa para avanzar con los llamados “trabajos tempranos”, enfocados en la preparación del terreno donde se construirá la futura planta de procesamiento de mineral. Pero tambien se usarán en la consolidación de caminos mineros estratégicos, en la zona del proyecto Josemaría y Filo del Sol.

La nueva flota de camiones

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Los nuevos camiones son vehículos Scania —modelo G550 B8X4 SUPER XT Heavy Tipper— diseñados para operar en condiciones exigentes de montaña y con una capacidad de carga de 40 toneladas, todos producidos en el Mercosur.

Un dato interesante es que el movimiento marca un nuevo nivel de actividad dentro del proyecto y refleja la aceleración de las tareas logísticas e infraestructura previas a una eventual construcción a gran escala de la futura mina de cobre.

Más empleo en Iglesia y Jáchal

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Junto con la incorporación de maquinaria, la empresa también avanzó con la contratación y capacitación de operadores propios. Según informó la compañía, gran parte del personal incorporado pertenece a los departamentos de Iglesia y Jáchal, las zonas más cercanas al yacimiento.

En total, fueron sumados 180 operadores para esta etapa inicial, de los cuales 28 son mujeres, representando el 15,6% del total. Desde la empresa remarcaron que el objetivo es fortalecer capacidades técnicas locales y generar empleo vinculado a la actividad minera en la provincia.

Por otra parte, la operación de estos nuevos camiones demandó capacitaciones específicas para trabajar en entornos de alta exigencia y con tecnología orientada a estándares de seguridad y eficiencia.

Operación permanente

Otro de los cambios que introduce esta etapa es el inicio de operaciones permanentes durante todo el día. La empresa ya comenzó a trabajar bajo modalidad 24/7, ampliando el ritmo operativo en plena cordillera.

Mientras tanto, el cronograma de entrega de nuevos camiones continuará de manera escalonada durante mayo, junio y agosto, sujeto a la logística del proveedor. En paralelo, continuará el proceso de incorporación y formación de personal.

Con esta inversión en infraestructura y activos propios, Vicuña busca consolidar las bases operativas para las próximas fases del proyecto, en momentos en que San Juan se posiciona como uno de los principales polos de desarrollo cuprífero de la Argentina.

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