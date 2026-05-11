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Tregua

Quintela y el jefe en Argentina de Vicuña se reunieron y lograron acuerdos en conjunto

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió a los directivos de la minera. El encuentro marca el inicio de una etapa de colaboración tras las restricciones impuestas por la vecina provincia. Control ambiental y obras viales, los puntos centrales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
quintela y morea

Luego de semanas de tensión y de que la Justicia riojana frenara el paso hacia el yacimiento por su territorio, las aguas parecen calmarse. Este lunes, el gobernador Ricardo Quintela recibió a José Morea, director País para Argentina y Chile de la empresa Vicuña y presidente de la Cámara Minera de San Juan, en una reunión que busca dar vuelta la página y establecer una agenda de trabajo conjunta vinculada al desarrollo productivo y la generación de empleo.

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El conflicto, que mantenía en vilo al sector, se había originado por una exigencia estricta del Gobierno riojano: que la operadora presente un Informe de Impacto Ambiental integral que contemple la totalidad del proyecto ante sus propias autoridades, y no solo la porción que se encuentra en territorio sanjuanino.

Sobre el encuentro Morea dijo que: “Fue una muy buena reunión, con una agenda de trabajo concreta y una voluntad compartida de seguir avanzando en los temas que venimos construyendo junto a la provincia. Pudimos repasar distintos ejes vinculados al desarrollo de infraestructura, empleo local, capacitación y participación de proveedores riojanos, en un marco de diálogo abierto y constructivo para seguir desescalando tensiones”.

“Para Vicuña, es importante seguir fortaleciendo este trabajo conjunto y generar condiciones para que el desarrollo del proyecto también se traduzca en oportunidades concretas para las comunidades de La Rioja”, continuó.

En tanto, durante el encuentro institucional Quintela dejó en claro que la prioridad será el derrame económico en su provincia, destacando que esta instancia marca el compromiso de impulsar la mano de obra local y fortalecer a los proveedores riojanos en las futuras etapas de inversión. Asimismo, el mandatario reafirmó que La Rioja mantendrá con firmeza la potestad del control ambiental dentro de sus límites, garantizando mecanismos de supervisión estrictos sobre cada actividad vinculada al sector.

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En materia de infraestructura, se confirmó el inicio del bypass en Guandacol, una obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y la logística en la región. Finalmente, Quintela sostuvo que la provincia continuará trabajando sobre los ejes de inversión y capacitación, con el objetivo de maximizar las oportunidades para los riojanos en el marco del crecimiento económico que promete la actividad.

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