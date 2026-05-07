Felipe Pigna en la Expo Minera: un dato curioso sobre Sarmiento y la minería, su tradición liberal vs. Milei y la importancia de valorizar a los próceres

En su paso por la Expo San Juan Minera, el reconocido historiador Felipe Pigna tocó diversos temas que vinculan a la provincia con el escenario político actual. De esta manera, dio su visión sobre la obra de Sarmiento y su vinculación con la minería y la producción vitivinícola, la tradición liberal argentina respecto a la propuesta libertaria de Javier Milei y, por último, su interés por valorizar lo que cada prócer legó en la construcción del país.

Pigna llegó a la provincia para participar en una iniciativa empresarial de Aconcagua Transporte denominada “Un legado sobre ruedas”. En su visita, habló sobre diferentes temáticas; una de ellas, la importancia de Sarmiento y su aporte a la actividad minera: "Sarmiento fue una persona que hizo mucho tanto por el vino como por la minería, que son dos cuestiones vinculadas fuertemente a San Juan. Además, él fue minero: ejerció la profesión cuando estuvo exiliado en Chile, trabajando en una mina en Pucura", expresó a Tiempo de San Juan.

Siguiendo en la misma línea, se refirió a la tradición del liberalismo que representaba el prócer sanjuanino, calificándolo como un “liberal raro”. "Sarmiento era un liberal particular, pues también promovía el desarrollo industrial de la Argentina. Por ejemplo, en 1871 inauguró en Córdoba la primera feria industrial de la historia del país”, comentó.

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"Es decir, era un liberal que entendía que la nación debía tener un desarrollo industrial autónomo. Ese es un detalle interesante: no era un liberal que decía 'abramos todo, no importa la libre importación'; no, era todo lo contrario", continuó el famoso escritor.

De esta manera, compartió su visión sobre las diferencias entre ese liberalismo que pregonaba el sanjuanino y el actual libertarismo (a veces confundido con liberalismo) que representan el oficialismo nacional y su fuerza política, La Libertad Avanza. "El liberalismo tenía también eso: Estados Unidos es un país liberal y, sin embargo, es fuertemente proteccionista de su industria. Es decir, cuidar la producción propia sin dejar de pensar que hay ciertas cosas que pueden circular libremente; por ejemplo, los productos que un país no produce. Pero los productos que un país produce hay que protegerlos para que la industria crezca y se beneficien todos los habitantes".

Para terminar, Pigna resaltó la importancia de poner en valor aquello que hicieron los próceres como obra para la construcción del país. "Nos parece que tiene que haber reconocimiento para gente que hizo algo por la patria, independientemente de cómo pensó en su momento, y que hizo algo importante por el país. Pensamos en gente que hizo cosas a pesar de que hayan tenido sus momentos oscuros o no, y sus diferencias con otros, pero nos parece que toda la gente que hasta ahora venimos poniendo...", finalizó