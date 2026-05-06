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Clima

Después del Zonda, llega el frío: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Tras una jornada marcada por el viento y los cortes de energía, el jueves traerá un descenso de temperatura y condiciones más estables en la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

Luego de un miércoles atravesado por el viento Zonda y las intensas ráfagas que provocaron complicaciones en distintos puntos de San Juan, el pronóstico anticipa un jueves más fresco y con mejores condiciones climáticas.

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De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este 7 de mayo se espera una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que rondará los 19 grados. Durante la mañana podrían registrarse chaparrones aislados y el cielo permanecerá mayormente nublado en distintos momentos de la jornada.

Además, continuará presente el viento del sector sudoeste, con velocidades que podrían oscilar entre los 32 y 41 kilómetros por hora durante la tarde, aunque sin la intensidad registrada durante el Zonda del miércoles.

El ingreso del viento Sur hará sentir un marcado descenso térmico respecto a los días previos, dejando atrás las temperaturas elevadas que acompañaron el fenómeno cálido y seco en buena parte de la provincia.

Para la noche, el termómetro volverá a ubicarse cerca de los 13 grados y las condiciones tenderán a estabilizarse, en una jornada que marcará el regreso de un ambiente más otoñal en San Juan.

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