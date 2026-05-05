Alerta por Zonda en San Juan advierten por ráfagas intensas y alto riesgo de incendios

San Juan vuelve a quedar bajo alerta por la llegada del viento Zonda y las autoridades ya encendieron las advertencias. Desde Protección Civil informaron que el fenómeno podría presentarse con ráfagas intensas, generando complicaciones tanto en la ciudad como en áreas rurales, donde el riesgo de incendios forestales es elevado.

El organismo pidió a la población extremar las precauciones, especialmente al circular por la vía pública. Recomendaron prestar atención a posibles peligros como cables caídos, ramas y objetos sueltos que pueden desprenderse por la acción del viento. También sugirieron asegurar puertas y ventanas para evitar daños en las viviendas.

En el caso de quienes deban manejar, indicaron hacerlo con suma cautela mantener la distancia entre vehículos, circular a velocidad reducida y llevar siempre las luces bajas encendidas. Además, insistieron en no detenerse debajo de árboles ni de estructuras como carteles, marquesinas o toldos, que podrían ceder ante las ráfagas.

Otro de los puntos que genera mayor preocupación es el riesgo de incendios. El Zonda, con su característica sequedad y altas temperaturas, crea un escenario propicio para la propagación del fuego. En ese sentido, recordaron que está prohibido quemar hojas o basura y advirtieron sobre la peligrosidad de arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación o residuos inflamables.

También desaconsejaron realizar fogatas o cualquier tipo de fuego en áreas agrícolas o de campo, donde un foco puede expandirse rápidamente. Para quienes viven en zonas rurales, recomendaron mantener despejados los alrededores de las viviendas, con franjas sin vegetación que actúen como barrera ante eventuales incendios.

Desde Protección Civil remarcaron que, ante la presencia de humo o fuego, se debe dar aviso inmediato a los servicios de emergencia. Además, insistieron en la necesidad de contar con linternas cargadas ante posibles cortes de energía y de tener un plan de contingencia familiar, especialmente en áreas más vulnerables.

Las autoridades recordaron que ante cualquier situación de emergencia están habilitadas las líneas 911 y 103, y apelaron a la responsabilidad de la población para prevenir incidentes en el marco de este fenómeno climático característico de la provincia.