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Boca enfrenta a Barcelona de Guayaquil con el objetivo de volver al triunfo en la Copa Libertadores

El Xeneize ya vive la previa del cruce ante Barcelona SC por la cuarta fecha de la Libertadores. El equipo argentino fue recibido con un fuerte respaldo de su gente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: la número 12

Foto: la número 12

Cerrada la fase regular del Apertura con éxito y ya prácticamente definidos los octavos de final (Huracán sería su rival en octavos de final), Boca ya se puso en modo Copa Libertadores y este lunes por la tarde llegó a Ecuador pensando en el duelo clave ante Barcelona SC del martes.

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El plantel fue recibido por una multitud, se acercó a los hinchas que los recibieron en un gran gesto y entrenará por la tarde en una ciudad en estado de alarma por el toque de queda. Allí, Claudio Úbeda confirmará el equipo, pero a esta hora todo indica que habrá un solo cambio obligado en relación a los que jugaron con Cruzeiro.

Sin Adam Bareiro, suspendido tras la polémica expulsión en Brasil, todos los caminos conducen a que Milton Giménez será su reemplazante. Como el doble 9 le viene funcionando al Xeneize y, además, el ex-Banfield llega con poder de gol tras sus tantos al hilo contra Defensa y Justicia y Central Córdoba, el último fin de semana, en el cuerpo técnico ven con buenos ojos que acompañe a Miguel Merentiel.

Aunque Exequiel Zeballos es otra alternativa, sobre todo tras levantar el nivel en Santiago del Estero y volver a una versión similar a la que supo mostrar antes de la lesión, hoy corre de atrás principalmente por una cuestión táctica. Si el Changuito jugara con la Bestia, a Boca le faltaría un centrodelantero de referencia, característica que le ha dado mucho réditos últimamente con Bareiro.

En ese sentido, tomando como referencia la derrota con Cruzeiro que dejó al equipo de la Ribera segundo en el Grupo D y con la necesidad de ir por los tres puntos ante Barcelona SC, Úbeda perfila un solo cambio. En cambio, respecto al once alternativo frente a Central Córdoba, serán nueve modificaciones, ya que solo repetirán Leandro Brey y el mencionado Giménez.

El probable once de Boca contra Barcelona SC

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Dónde ver Boca vs Barcelona SC por Copa Libertadores

El partido comienza a las 21:00 horas

-Telefe (Canal de aire)

-Disney+ (Plataforma)

Así recibieron a Boca en Ecuador:

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