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¿Era penal?: el patadón a Giuliano Simeone que protestó todo Atlético

El argentino estuvo cerca de marcar ante Arsenal, pero una polémica acción dentro del área encendió el reclamo de todo Atlético de Madrid. El árbitro dejó seguir y el VAR no intervino. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El extremo argentino Giuliano Simeone tuvo en sus pies lo que podría haber sido el empate parcial de Atlético de Madrid ante Arsenal en la vuelta de la semifinal de la Champions League tras un mal despeje del francés William Saliba, pero el brasileño Gabriel lo desacomodó en una jugada que podría haber trerminado en penal.

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Ahí fue cuando intervino el extremo de la Selección Argentina, quien en un control con la derecha eludió al arquero David Raya y quiso volver a dominar el balón con la derecha antes de empujar la pelota a la red, pero en ese interín el brasileño lo tomó del hombro, lo hizo trastabillar y mandó la pelota al tiro de esquina.

Esa acción generó el reclamo de penal de todo el plantel del Colchonero, pero el árbitro alemán Jan Seidel marcó córner y los jueces del VAR no consideraron que la acción ameritaba llamarlo para revisarla por medio de la tecnología.

Más allá de la decisión, el brazo del futbolista del Arsenal pareció desacomodar al argentino e impedirle definir la jugada, que podría haber significado el empate parcial e igualar la serie.

Tan solo ocho minutos después, el futbolista argentino fue reemplazado. También salieron un rato después Julián Álvarez y Antoine Griezmann, que sorprendieron a varios porque el equipo español necesitaba un gol para forzar el alargue.

La de Simeone no fue la única polémica de la jornada. También un pisotón de Riccardo Calafiori sobre el atacante francés dentro del área generó bronca en el Atlético, aunque la supuesta infracción no fue considerada por el árbitro.

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