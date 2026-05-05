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En San Juan

Argentina le ganó a Brasil y arrancó con el pie derecho en el Panamericano de futsal de sordos

La Albiceleste se impuso por la mínima y festejó ante el público argentino, que se hizo presente en gran número en el Estadio Aldo Cantoni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con un estadio colmado y un público que acompañó de principio a fin, San Juan vivió una jornada inolvidable en el inicio del 3° Campeonato Panamericano de futsal de sordos. El estadio Aldo Cantoni fue escenario de una verdadera fiesta deportiva, donde la pasión y el aliento se hicieron sentir en cada partido.

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El plato fuerte de la noche llegó con el clásico entre Argentina y Brasil en la rama masculina. En un encuentro vibrante, parejo y cargado de intensidad, ambos equipos dejaron todo dentro de la cancha.

Cuando el empate parecía sellado, apareció Luciano Dotto, figura del partido, quien a pocos segundos del final marcó un verdadero golazo para darle la victoria a la selección argentina por 1 a 0, desatando la locura del público presente.

La jornada había comenzado con el triunfo de Brasil sobre Argentina por 11 a 1 en el femenino, mientras que en el segundo turno Perú superó con claridad a Uruguay por 8 a 2 en la rama masculina.

En medio de la competencia, se desarrolló el acto inaugural, que contó con la presencia de importantes autoridades provinciales, entre ellas el gobernador Marcelo Orrego, acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero y el secretario de Deporte Pablo Tabachnik. También participaron referentes de la organización como Patricio Bonnassiolle Squella, director de Futsal PANAMDES, y Adrián Reynoso de CADES, además de los sanjuaninos Gerardo Pérez y Ricardo Mestre, integrantes del comité organizador.

El acto contó con el acompañamiento de la banda de música del RIM 22 y un destacado show artístico a cargo del ballet “Sembrando Ilusiones”, que le dio un marco festivo y cultural a la ceremonia.

Resultados – Lunes 4 de mayo:

• Argentina 1 – 11 Brasil (Femenino)

• Uruguay 2 – 8 Perú (Masculino)

• Brasil 0 – 1 Argentina (Masculino)

• Colombia (libre)

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