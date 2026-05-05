martes 5 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Santos, en llamas: Robinho Jr. denunció una agresión de Neymar y evalúa irse del club

El fútbol brasileño se vio sacudido por un grave incidente ocurrido durante el entrenamiento del último domingo en el predio Rei Pelé entre el astro y el juvenil Robson de Souza Jr..

Por Agencia NA
image

Una situación de extrema tensión se desató en las últimas horas en el Santos FC tras conocerse una denuncia por agresión que involucra a su principal figura, Neymar Jr., y al juvenil Robinho Jr.

Lee además
defensa y justicia perdio con gimnasia de mendoza y quedo eliminado del torneo apertura video
Fútbol

Defensa y Justicia perdió con Gimnasia de Mendoza y quedó eliminado del Torneo Apertura
boca visita a barcelona en guayaquil: donde verlo gratis y el once que tiene pensado ubeda
Copa Libertadores

Boca visita a Barcelona en Guayaquil: dónde verlo gratis y el once que tiene pensado Úbeda

El incidente, que habría pasado de una discusión verbal a la violencia física durante la práctica del domingo 3 de mayo, puso en jaque la estabilidad del vestuario en la previa de su compromiso por Copa Sudamericana.

El altercado se originó cuando Neymar reaccionó luego de ser gambeteado por el joven de 18 años. Tras un intercambio de palabras donde el exjugador del PSG le habría pedido "calma" al juvenil, la disputa derivó en un forcejeo que terminó con una violenta cachetada por parte del capitán del equipo hacia el hijo del histórico delantero Robson de Souza, provocando incluso que este tropezara.

Ante la magnitud del escándalo, la institución “Peixe” emitió un comunicado oficial confirmando que existió dicha agresión y la apertura de un proceso de investigación interna conducido por el Departamento Jurídico. "Por determinación de la presidencia se instauró un proceso para analizar el episodio que involucró a los atletas", detalló el escrito difundido por medios de Brasil.

Por su parte, el entorno de Robinho Jr. tomó medidas inmediatas y no descarta acudir a la Justicia ordinaria. Los abogados del futbolista presentaron un pliego de exigencias con un plazo de 48 horas que incluye: acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del entrenamiento, una publicación de un informe detallado sobre las sanciones o medidas adoptadas por el club, y una reunión formal para tratar la rescisión del contrato del jugador.__IP__

El juvenil sostiene que existe una "ausencia de condiciones mínimas de seguridad" en su lugar de trabajo, lo que le impediría continuar desempeñándose en el club. Aunque trascendió que Neymar habría intentado pedir disculpas en el vestuario tras el incidente, la relación entre ambos, que hasta el momento era muy cercana debido al vínculo de "Ney" con el padre del chico, parece haber llegado a un punto de no retorno.

Temas
Seguí leyendo

Federico Paz, figura otra vez, pero con sabor amargo tras la derrota de Macará

El regalo que Nazareno Fúnez le hizo a un fanático de San Martín y se volvió viral

La sanjuanina Delfina Dibella hizo historia en la Vuelta a España Femenina

En San Juan, los tres mandos de los deportes emblema entran en disputa y los caciques no quieren dejar el sillón

Runners sanjuaninos brillaron en la Champa Ultra Race con varios podios

La final del Apertura ya tiene sede: se jugará en Córdoba

Playoffs: 15 clasificados, cruces en marcha y la chance latente de un Boca-River

Desamparados no afloja y se escapa: así quedó la tabla tras la fecha 14 del Apertura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
defensa y justicia perdio con gimnasia de mendoza y quedo eliminado del torneo apertura video
Fútbol

Defensa y Justicia perdió con Gimnasia de Mendoza y quedó eliminado del Torneo Apertura

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Eduardo Elsztain, dueño de la mina Casposo viene al acto de reinaguración de la operacion minera: la mina de oro reinicia su producción con una planta reacondicionada y un esquema que combina empleo local y procesamiento de mineral de Hualilán.
Visita Calingasta

Eduardo Elsztain, el empresario del momento; viene a reinaugurar su mina de oro en San Juan

Jonatan Páez, delante de su emprendimiento en la esquina de Comandanta Cabot e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel).
Personajes sanjuaninos

De empleado en parrillas ajenas a dueño de su propio fuego: la apuesta ganadora de Jonatan Páez

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar
Justicia penal

De condenados a litigantes: el regreso de dos ex judiciales que se vieron forzados a renunciar

Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

Polémica: quién es el picante diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni
Diputados

Polémica: quién es el "picante" diputado libertario que se durmió mientras hablaba Adorni

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Robo a un funcionario

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el establecimiento de la familia Quiroga, la familia que sufrió el robo.
Golpe millonario

Robaron $100.000.000 a un conocido empresario de Jáchal cuando estaba en la misa de su hijo fallecido

El nuevo paquete de medidas turísticas que anunció el Gobierno para la temporada de otoño.
Clima

Martes otoñal con sol pleno y temperaturas agradables en San Juan

Comenzó la veda de pesca en diques y ríos clave de San Juan. 
Para tener en cuenta

Atención: comenzó la veda de pesca en sectores clave de San Juan, lo que hay que saber

Boca visita a Barcelona en Guayaquil: dónde verlo gratis y el once que tiene pensado Úbeda
Copa Libertadores

Boca visita a Barcelona en Guayaquil: dónde verlo gratis y el once que tiene pensado Úbeda