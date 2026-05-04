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Fútbol

Defensa y Justicia perdió con Gimnasia de Mendoza y quedó eliminado del Torneo Apertura

El equipo mendocino sorprendió al Halcón de Varela y lo relegó al noveno puesto de su zona, fuera de los 8 que clasifican a los playoffs.

Por Agencia NA
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Defensa y Justicia perdió 2-1 con Gimnasia de Mendoza, en condición de visitante, en el marco del partido pendiente de la novena fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y quedó eliminado.

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En el estadio Víctor Antonio Legrottaglie, Ayrton Portillo abrió la cuenta para el ´Halcón´ a los 12 minutos de juego mientras que Ezequiel Muñoz lo empató a los 30. Ya en el complemento, a los 28 minutos, Luciano Cingolani selló la remontada del ´Lobo´ mendocino.

Embed - EL HALCÓN PERDIÓ EN MENDOZA Y SE QUEDÓ AFUERA DE LOS PLAYOFFS | Gimnasia (M) 2-1 Defensa | RESUMEN

Con este resultado, el equipo de Mariano Soso quedó eliminado de los playoffs del Torneo Apertura, el cual lo finaliza en la novena posición con 19 puntos.

Por su parte, el equipo de Darío Franco culmina en el décimo puesto el primer semestre de su retorno a la máxima categoría del fútbol argentino, eliminado de los playoffs de este Torneo Apertura.

Defensa y Justicia se adelantó en el marcador a los 12 minutos de juego con el gol de Portillo, definiendo cruzado en el área chica al arquero César Rigamonti tras un buscapié desde la derecha del uruguayo Juan Gutiérrez.

A los 30 minutos, Gimnasia de Mendoza empató el partido con el gol de Muñoz. Tras un tiro libre desde la izquierda cerrado de Facundo Lencioni, la pelota fue desviada por Diego Mondino, pegó en el palo y el rebote le quedó al defensor ex Boca que le dio de primera y puso el 1-1.

Ya en el complemento, a los 28 minutos, Luciano Cingolani marcó el gol de la victoria para el ´Lobo´. A pasos de la medialuna del área, Ignacio Sabatini abrió a su izquierda para Cingolani que recortó hacía dentro, se sacó su marca de encima y colocó la pelota pegada al palo zurdo del arquero uruguayo Christopher Fiermarin.

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