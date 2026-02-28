Boca no hizo valer el peso de La Bombonera y terminó empatando con Gimnasia de Mendoza 1-1

Boca Juniors empató 1-1 ante Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Luciano Paredes abrió la historia para el Lobo y Miguel Merentiel puso tablas a los 41 minutos. En el cierre del primer tiempo, le anularon el segundo tanto al Xeneize por un fuera de juego de Lucas Janson.

El equipo de Claudio Úbeda implementó modificaciones para cambiar la ecuación y Tomás Aranda fue lo más interesante del conjunto local. El juvenil de 18 años tuvo cuatro ocasiones para desnivelar la historia, pero todos sus remates se fueron desviados.

Boca Juniors quedó en la novena posición de su grupo con nueve puntos, a seis del líder Estudiantes (15). Volverá a jugar este miércoles desde las 21:00 en el estadio Néstor Díaz Pérez ante Lanús en el cruce pendiente de la séptima fecha. Se tratará de un rival con mucha exigencia, luego de que el Granate haya ganado la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná.

Por otro lado, Gimnasia de Mendoza está antepenúltimo sobre 15 equipos después de recolectar ocho unidades en igualdad de presentaciones y, por el momento, logra el objetivo principal de conservar la categoría. Su próximo duelo será el jueves 12 a partir de las 17:00 contra Deportivo Riestra como visitante por la décima jornada.

