Relevamiento

Tras un verano con altibajos, en los 4 valles turísticos de San Juan esperan por la Semana Santa: muchas consultas y cuánto cuestan las cabañas

Prestadores turísticos de Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal coincidieron en que el verano tuvo picos de ocupación en eventos puntuales, pero un movimiento irregular el resto de la temporada. Aseguraron que ya hay numerosas consultas para Semana Santa, aunque en varios casos las reservas aún avanzan con cautela. Qué precios se manejan actualmente en cada uno de los cuatro valles sanjuaninos.

Por David Cortez Vega
pl15-cabana-bsiwtllwwebp

A fines de febrero, con la temporada estival entrando en su tramo final, en los principales destinos turísticos fuera del Gran San Juan -Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal- hicieron sus respectivos balances. El verano dejó resultados dispares, según referentes del sector. Hubo meses con ocupación plena en eventos puntuales y otros con niveles por debajo de lo esperado. Ahora, todas las miradas apuntan a Semana Santa, que este año caerá en los primeros días de abril y ya genera un movimiento sostenido de consultas.

Hace apenas diez días, el fin de semana extra largo de Carnaval mostró números alentadores. Según datos oficiales, la provincia promedió un 79,8% de ocupación, con picos del 100% en algunos departamentos. Sin embargo, los referentes consultados por Tiempo de San Juan coincidieron en que ese impulso no fue uniforme a lo largo del verano y que el comportamiento del turista fue más cauteloso que en otras temporadas.

Valle Fértil

En el Este sanjuanino, el balance de febrero fue claramente superior al de enero. Mario Barros, presidente de la Cámara Turística del departamento, indicó que el mes cerró con un promedio cercano al 90% de ocupación, impulsado por el Safari Tras las Sierras, cuando el departamento trabajó al 100%. Estiman que unas 42.000 personas ingresaron durante esos eventos.

Enero, en cambio, tuvo un promedio del 60%, por debajo de las expectativas iniciales, expresó la autoridad. El temporal que afectó a la zona durante ese mes generó inconvenientes en algunos sectores, aunque también dejó consecuencias consideradas positivas para el destino. Entre ellos, el fenómenos climático ocasionó la recuperación del caudal de ríos y vertientes, y la mejora en cascadas y balnearios naturales como los de Astica y Las Tumanas.

En cuanto a precios, Barros mencionó que una cabaña equipada ronda entre $20.000 y $30.000 por persona, dependiendo de los servicios y la categoría del complejo.

Para Semana Santa ya hay numerosas consultas, aunque las reservas todavía son pocas. Barros afirmó que el turismo que predomina es el interno, con promociones articuladas junto al Parque Provincial Ischigualasto, que ofreció descuentos del 50% en el ingreso para incentivar la estadía en el departamento.

Calingasta

En el departamento cordillerano, enero fue sólido, con niveles de ocupación que superaron el 80%. El presidente de la Cámara Empresarial de Calingasta -CaEmCa-, Carlos Devit, manifestó que la primera quincena de febrero también mostró buen movimiento, con un estimado del 70% al 75%, impulsado por eventos como la Fiesta de los Enamorados y la Fiesta del Ajo.

La segunda mitad del mes, en cambio, evidenció una caída marcada. “Está todo muy vacío”, expuso Devit, en un contexto atravesado además por lluvias que provocaron cortes de ruta y algunos inconvenientes climáticos.

El valor promedio de una cabaña se ubica entre $18.000 y $20.000 por persona y por noche, con variaciones según la calidad del alojamiento, informó la autoridad.

De cara a Semana Santa, las expectativas son altas. El presidente de CaEmCa aseguró que algunos prestadores ya tienen ocupación completa y reciben consultas diarias de turistas que no encuentran disponibilidad en otros complejos. La proyección es que el departamento alcance niveles plenos durante el fin de semana largo.

Iglesia

La socia de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio -Aituric-, Cristina García Accoroni, declaró que hubo escaso movimiento entre diciembre y enero, mientras que febrero mostró una mejora significativa, especialmente durante el fin de semana extra largo de Carnaval, cuando la ocupación rozó el 90%.

Para García, uno de los factores que impactó negativamente fue la situación generada en el dique Cuesta del Viento. Según indicó, generó incertidumbre y afectó la llegada de visitantes hasta que se conocieron informes oficiales.

En términos de tarifas, una casa para seis personas ronda actualmente los $70.000 por noche, resaltó la referente. Algunos prestadores partían de $60.000 y ajustaron recientemente $10.000 ante el incremento de costos generales, contó.

Para el fin de semana largo de marzo y para Semana Santa ya se registran consultas y reservas confirmadas, expresó García. No obstante, afirmó que la modalidad de trabajo en el departamento suele exigir un mínimo de dos o tres noches, ya que el alquiler por una sola jornada no resulta rentable para muchos complejos.

Jáchal

En el Norte provincial, el balance fue “ni muy bueno ni muy malo”, dijo el presidente de la cámara turística jachallera, Julio Pérez. El promedio de ocupación durante enero y febrero osciló entre el 65% y el 70%, en un contexto económico que llevó a muchos turistas a priorizar alojamiento y gastronomía por sobre actividades recreativas pagas, aclaró.

Los temporales también afectaron el desarrollo de propuestas al aire libre. La autoridad remarcó que la demanda de excursiones y actividades fue el segmento más resentido.

Según Pérez, una cabaña para cuatro a seis personas parte de los $40.000 a $45.000 por noche. En gastronomía, los valores también se mantienen accesibles en comparación con otros puntos turísticos, dijo.

Para Semana Santa ya existen consultas, informó el dirigente. Las actividades están especialmente vinculadas al rafting y deportes de temporada, aunque espera que las reservas fuertes suelen concretarse en los días previos.

