jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano

En la provincia trazaron balances dispares tras el receso estival y pusieron el foco en el impacto del valor del dólar en los gastos de los pasajeros. Mientras algunos operadores sostienen que lograron mantener el movimiento, otros hablan de salidas con cupos incompletos y compras más medidas. Cuánto cuesta hoy cruzar la cordillera por el día y qué productos siguen siendo los más buscados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los tours de compras desde San Juan hacia Chile mostraron durante enero y febrero un comportamiento dispar, en un contexto nacional marcado por advertencias sobre la caída de la demanda. Medios nacionales reflejaron en las últimas semanas una retracción en los viajes hacia el país trasandino, con datos oficiales que dan cuenta de una baja interanual en el turismo emisivo. En la provincia, referentes del sector coincidieron en que el tipo de cambio impactó en las decisiones de los pasajeros durante esta temporada, aunque con diferentes balances con respecto a la demanda.

Lee además
tras convertir en ley el acuerdo comercial mercosur-union europea, como quedaria el mapa productivo en san juan
Impacto económico

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
El plazo fijo sigue siendo una herramienta muy usada por ahorristas en Argentina.
Alternativa de ahorro

Plazo fijo, banco por banco: cuánto se gana con $1.500.000 en un mes

Desde Travel Santiago señalaron que la temporada fue positiva. “Nos fue bastante bien durante enero y febrero, hubo buena demanda”, indicaron. Aunque reconocen que el valor del dólar frente al peso chileno incide en las decisiones, relativizaron su impacto. “El cambio es muy relativo”, afirmaron. Actualmente, por cada dólar las casas de cambio entregan entre 850 y 865 pesos chilenos.

En cuanto a las compras, detallaron que los pasajeros apuntaron principalmente a artículos para el hogar —con fuerte demanda de freidoras de aire—, electrónica, celulares e indumentaria. También mencionaron un incremento en la compra de bicicletas. “Hay precios que son el doble y hasta el triple de baratos en comparación con Argentina”, aseguraron.

Demanda más acotada y compras moderadas

Una visión diferente aportó Juan Torres, quien describió un escenario más limitado tanto en San Juan como en Mendoza. “No han llenado como años anteriores”, sostuvo, y vinculó esa situación a la baja del dólar frente al peso chileno.

Según explicó, actualmente los pasajeros compran menos cantidad y priorizan lo esencial. “Traen pocas cosas, lo justo y necesario, principalmente indumentaria. Hay algunos buenos precios, pero no tanto como en temporadas anteriores”, señaló. De cara a los próximos meses, estimó que podría registrarse un repunte en Semana Santa.

Cuánto cuestan los tours desde San Juan a Santiago

Respecto a los costos, referentes del sector indicaron que los tours de compras por el día oscilan entre los 130.000 y 150.000 pesos argentinos, con desayuno incluido. El gasto promedio en destino suele rondar los 300 dólares, aunque varía según el perfil del viajero.

Contexto nacional, con caída en los viajes

El comportamiento local se inscribe en una tendencia más amplia. De acuerdo con datos oficiales difundidos por la Secretaría de Turismo y publicados recientemente, entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2026 viajaron a Chile 411 mil turistas argentinos, lo que representa una caída del 24% en comparación con el mismo período del año anterior.

Desde la Federación Económica de Mendoza advirtieron que los tours de compras comenzaron a perder fuerza desde mediados de 2025, debido a la reducción del diferencial de precios, la apreciación del peso chileno y el crecimiento de la oferta importada en Argentina. Además, la posibilidad de adquirir productos a través de plataformas internacionales también impactó en la decisión de viajar exclusivamente para comprar.

Falta de cambio en la costa chilena

En enero, Tiempo de San Juan registró en La Serena un fenómeno vinculado al movimiento de turistas argentinos: la escasez de pesos chilenos en casas de cambio del centro comercial Caracol.

La alta demanda generó largas filas y límites en la cantidad de dólares que podían cambiarse, con topes de 300 a 500 dólares por persona según el local. En algunos casos, donde había disponibilidad de moneda chilena, el tipo de cambio era menos favorable. Ante esa situación, muchos viajeros optaron por utilizar tarjetas habilitadas para el exterior o aplicaciones de pago.

Temas
Seguí leyendo

Cuánto debe ganar una familia para ser considerada rica, clase media o pobre en Argentina

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

ANSES confirmó el pago del bono de 70 mil pesos para jubilados y pensionados

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El dólar sube por segundo día y se estaciona por encima de los $ 1.400

Las acciones argentinas vuelven a caer y Mercado Libre pierde 8% tras la presentación del balance trimestral

Acuerdo paritario de la UOCRA: cuánto cobrarán los trabajadores de la construcción en febrero

Mercado Libre pone en marcha su primer centro logístico en China para competir directamente con Temu y Shein

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
informe del inv: san juan perdio el 18,6% de su superficie de vid en casi una decada
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Marcos Darío Luna frente al juez.
Delitos contra chicos

Enviaron al penal a un presunto groomers de Rawson por acosar a tres niñas y compartir videos de pornografía infantil

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

Te Puede Interesar

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan
Impacto económico

Tras convertir en ley el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, cómo quedaría el mapa productivo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: Estafador
Carteles en la vidriera

Tras las denuncias, Triax Motors sufrió un escrache en las puertas del local: "Estafador"

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano
Relevamiento

Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó colgado y firmó para un club del fútbol sanjuanino
Historia

Fue promesa y proyecto de San Martín, quedó 'colgado' y firmó para un club del fútbol sanjuanino

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?
Planes 2026

San Juan apuesta a una escuela secundaria vinculada al desarrollo minero y la formación tecnológica, ¿cómo se hará?