Los tours de compras de San Juan a Chile, afectados por el cambio: cómo fue la demanda durante las vacaciones de verano

Los tours de compras desde San Juan hacia Chile mostraron durante enero y febrero un comportamiento dispar, en un contexto nacional marcado por advertencias sobre la caída de la demanda. Medios nacionales reflejaron en las últimas semanas una retracción en los viajes hacia el país trasandino, con datos oficiales que dan cuenta de una baja interanual en el turismo emisivo. En la provincia, referentes del sector coincidieron en que el tipo de cambio impactó en las decisiones de los pasajeros durante esta temporada, aunque con diferentes balances con respecto a la demanda.

Desde Travel Santiago señalaron que la temporada fue positiva. “Nos fue bastante bien durante enero y febrero, hubo buena demanda”, indicaron. Aunque reconocen que el valor del dólar frente al peso chileno incide en las decisiones, relativizaron su impacto. “El cambio es muy relativo”, afirmaron. Actualmente, por cada dólar las casas de cambio entregan entre 850 y 865 pesos chilenos.

En cuanto a las compras, detallaron que los pasajeros apuntaron principalmente a artículos para el hogar —con fuerte demanda de freidoras de aire—, electrónica, celulares e indumentaria. También mencionaron un incremento en la compra de bicicletas. “Hay precios que son el doble y hasta el triple de baratos en comparación con Argentina”, aseguraron.

Demanda más acotada y compras moderadas

Una visión diferente aportó Juan Torres, quien describió un escenario más limitado tanto en San Juan como en Mendoza. “No han llenado como años anteriores”, sostuvo, y vinculó esa situación a la baja del dólar frente al peso chileno.

Según explicó, actualmente los pasajeros compran menos cantidad y priorizan lo esencial. “Traen pocas cosas, lo justo y necesario, principalmente indumentaria. Hay algunos buenos precios, pero no tanto como en temporadas anteriores”, señaló. De cara a los próximos meses, estimó que podría registrarse un repunte en Semana Santa.

Cuánto cuestan los tours desde San Juan a Santiago

Respecto a los costos, referentes del sector indicaron que los tours de compras por el día oscilan entre los 130.000 y 150.000 pesos argentinos, con desayuno incluido. El gasto promedio en destino suele rondar los 300 dólares, aunque varía según el perfil del viajero.

Contexto nacional, con caída en los viajes

El comportamiento local se inscribe en una tendencia más amplia. De acuerdo con datos oficiales difundidos por la Secretaría de Turismo y publicados recientemente, entre el 1 de enero y el 7 de febrero de 2026 viajaron a Chile 411 mil turistas argentinos, lo que representa una caída del 24% en comparación con el mismo período del año anterior.

Desde la Federación Económica de Mendoza advirtieron que los tours de compras comenzaron a perder fuerza desde mediados de 2025, debido a la reducción del diferencial de precios, la apreciación del peso chileno y el crecimiento de la oferta importada en Argentina. Además, la posibilidad de adquirir productos a través de plataformas internacionales también impactó en la decisión de viajar exclusivamente para comprar.

Falta de cambio en la costa chilena

En enero, Tiempo de San Juan registró en La Serena un fenómeno vinculado al movimiento de turistas argentinos: la escasez de pesos chilenos en casas de cambio del centro comercial Caracol.

La alta demanda generó largas filas y límites en la cantidad de dólares que podían cambiarse, con topes de 300 a 500 dólares por persona según el local. En algunos casos, donde había disponibilidad de moneda chilena, el tipo de cambio era menos favorable. Ante esa situación, muchos viajeros optaron por utilizar tarjetas habilitadas para el exterior o aplicaciones de pago.