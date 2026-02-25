miércoles 25 de febrero 2026

Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores

La empresa informó un incremento del 46% en todas las categorías, tanto para licencias particulares como profesionales. La actualización impacta en trámites nuevos y renovaciones, y ya rige con el nuevo cuadro tarifario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La firma EMICAR dio a conocer recientemente una suba en las tarifas para la tramitación de licencias de conducir. Tras un año sin modificaciones en los montos, los valores fueron ajustados con un incremento del 46% aplicado de manera uniforme en todas las categorías.

En cuanto a las licencias particulares, los nuevos importes quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Hasta 65 años: pasó de $22.000 a $38.000.

  • Desde los 66 años: aumentó de $15.000 a $22.000.

  • Renovación hasta 65 años: se actualizó de $26.000 a $38.000.

  • Renovación desde los 66 años: subió de $15.000 a $22.000.

Para las licencias profesionales, los valores vigentes son:

  • Trámite nuevo: de $32.000 a $47.000.

  • Renovación hasta los 70 años: de $32.000 a $47.000.

  • Renovación a partir de los 70 años: de $27.000 a $38.000.

De esta manera, la empresa actualizó sus aranceles luego de mantenerlos sin cambios durante los últimos doce meses.

