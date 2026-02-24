¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

Confirmado: ¡llegaron los therians a San Juan ! La escena sorprendió a más de un vecino. En los últimos días, en inmediaciones de calle Eva Duarte de Perón y Larralde, en el barrio Rivadavia Norte, una mujer fue filmada mientras circulaba en cuatro patas por la vía pública, con una máscara de felino cubriéndole el rostro.

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a compartirse por redes sociales y grupos, generando asombro, comentarios irónicos y también preocupación. En las imágenes se observa a la mujer desplazándose como si imitara el andar de un animal.

Un fenómeno que salió de las redes

Días atrás, la psicóloga infantil sanjuanina Mabel Clavijo (MP 303) analizó este movimiento, que tuvo sus orígenes en foros digitales de los años ’90 y que, según explicó, fue amplificado por el propio mundo adulto al trasladarlo a los medios y al debate público.

Para la profesional, dos conceptos resultan clave para entender esta expresión: la “máscara” y la “manada”. La máscara, sostuvo, funciona como símbolo de rebeldía y oposición, mientras que la idea de manada representa la búsqueda de pertenencia, identidad y contención frente a la soledad.

Clavijo remarcó además que no puede generalizarse como una patología. “¿Va a haber patología? Sí, en algunos; y para otros será pasajero”, advirtió, al tiempo que subrayó que hoy no se trata de un motivo de consulta masivo en los consultorios. La clave, indicó, es observar cuánto interfiere esta conducta en la vida cotidiana, en la escuela y en los vínculos familiares.

Rechazo y debate en San Juan

El tema divide aguas en la sociedad sanjuanina. Una encuesta reciente entre lectores reflejó que el 54,6% rechaza que se valide este tipo de identificación, mientras que un 45,5% se mostró a favor.

Entre quienes se oponen, el argumento más fuerte -con el 39,4% de los votos- es que se trataría de una patología psicológica, mientras que un 15,2% lo considera un posible riesgo para terceros. Del otro lado, un 29,5% lo entiende como una forma legítima de expresión de la identidad y un 16% lo considera inofensivo.