martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

El episodio fue filmado en inmediaciones de Eva Duarte de Perón y Larralde, en Rivadavia Norte. Las imágenes muestran a una mujer que se desplazaba en cuatro patas con una máscara de felino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
🚨 Impactante en San JuanVecinos de Rivadavia Norte quedaron en shock al ver lo que muchos ya ll (online-video-cutter.com) (1)

Confirmado: ¡llegaron los therians a San Juan! La escena sorprendió a más de un vecino. En los últimos días, en inmediaciones de calle Eva Duarte de Perón y Larralde, en el barrio Rivadavia Norte, una mujer fue filmada mientras circulaba en cuatro patas por la vía pública, con una máscara de felino cubriéndole el rostro.

Lee además
video: una veterinaria sanjuanina ya cuenta con atencion para therians
En las redes

Video: una veterinaria sanjuanina ya cuenta con atención para therians
therians: el mensaje oculto que hay que ver, segun una psicologa infantil sanjuanina
Tendencias

Therians: el mensaje oculto que hay que ver, según una psicóloga infantil sanjuanina

El episodio quedó registrado en un video que comenzó a compartirse por redes sociales y grupos, generando asombro, comentarios irónicos y también preocupación. En las imágenes se observa a la mujer desplazándose como si imitara el andar de un animal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026417307992351206&partner=&hide_thread=false

Un fenómeno que salió de las redes

Días atrás, la psicóloga infantil sanjuanina Mabel Clavijo (MP 303) analizó este movimiento, que tuvo sus orígenes en foros digitales de los años ’90 y que, según explicó, fue amplificado por el propio mundo adulto al trasladarlo a los medios y al debate público.

Para la profesional, dos conceptos resultan clave para entender esta expresión: la “máscara” y la “manada”. La máscara, sostuvo, funciona como símbolo de rebeldía y oposición, mientras que la idea de manada representa la búsqueda de pertenencia, identidad y contención frente a la soledad.

Clavijo remarcó además que no puede generalizarse como una patología. “¿Va a haber patología? Sí, en algunos; y para otros será pasajero”, advirtió, al tiempo que subrayó que hoy no se trata de un motivo de consulta masivo en los consultorios. La clave, indicó, es observar cuánto interfiere esta conducta en la vida cotidiana, en la escuela y en los vínculos familiares.

Rechazo y debate en San Juan

El tema divide aguas en la sociedad sanjuanina. Una encuesta reciente entre lectores reflejó que el 54,6% rechaza que se valide este tipo de identificación, mientras que un 45,5% se mostró a favor.

image

Entre quienes se oponen, el argumento más fuerte -con el 39,4% de los votos- es que se trataría de una patología psicológica, mientras que un 15,2% lo considera un posible riesgo para terceros. Del otro lado, un 29,5% lo entiende como una forma legítima de expresión de la identidad y un 16% lo considera inofensivo.

Temas
Seguí leyendo

Zodiaco therian: ¿qué animal conecta con tu signo?

Estudiantes de la UNSJ que trabajan o cuidan familiares: paso a paso, cómo inscribirse para tener beneficios

Jáchal e Iglesia suman un curso de verano en minería

Cerraron transitoriamente el Paso de Agua Negra por temporal en la cordillera

Filmaron a un exhibicionista mientras se manoseaba en plena vía pública en Rivadavia

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

El sanjuanino Carlos Gómez Centurión llega al MMAMM con "Arriba en la cima"

El tierno momento que vivió una sanjuanina: un pequeño pájaro se le prendió al dedo y no la soltó más

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron cuando acreditaran los sueldos de los empleados de la administracion publica de san juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: Está todo muy sucio
Declaraciones

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Tribunales

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo