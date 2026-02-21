sábado 21 de febrero 2026

En las redes

Video: una veterinaria sanjuanina ya cuenta con atención para therians

Tras la fallida convocatoria en Albardón, una publicación en redes sociales reavivó la conversación sobre esta tendencia juvenil que gana visibilidad en San Juan y genera reacciones diversas entre usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
veterinaria san juan therians video

El fenómeno que en los últimos días generó curiosidad y debate en redes sociales en San Juan sumó ahora un nuevo capítulo: una veterinaria de la provincia difundió un video en el que ofrece atención y productos destinados a personas que se identifican como “therians”.

La publicación comenzó a circular en Instagram poco después de que trascendiera la convocatoria a un supuesto encuentro de therians en Albardón, que finalmente no se concretó el viernes de la semana pasada. En ese contexto, el video llamó la atención por presentar servicios y accesorios orientados específicamente a este grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2025225676341608948&partner=&hide_thread=false

En las imágenes, la profesional promociona peines, collares, comederos y juguetes, además de mencionar servicios de radiografía, ecografía y clínica general. La grabación fue realizada en la sede de la Veterinaria Montilla.

El término “therian” refiere a personas que se identifican, en distintos grados, con un animal no humano. Se trata de una tendencia que ha ganado visibilidad en plataformas digitales como Instagram y TikTok, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El encuentro frustrado en Albardón

El viernes pasado, la expectativa por el presunto primer encuentro de therians en Albardón movilizó a varios chicos y chicas que se acercaron al parque donde supuestamente se realizaría la reunión. Sin embargo, como informó este medio, no existía confirmación oficial ni autorización para ese evento. En el lugar solo se desarrollaron actividades previamente organizadas, como un show de motokeras y la feria habitual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2022478416088621117&partner=&hide_thread=false

Pese a que el encuentro no se llevó a cabo, la conversación en redes continuó. El video de la veterinaria se sumó así al debate sobre esta identidad juvenil que, más allá de la polémica o el desconcierto que pueda generar en algunos sectores, evidencia el impacto que las tendencias digitales tienen en la vida cotidiana y en distintos ámbitos de la provincia.

