Video: en Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular

Un tenso episodio se difundió durante las últimas horas en Chimbas . Una pasajera protagonizó una fuerte discusión con el conductor de una unidad de la Red Tulum . La escena fue grabada por el propio chofer y luego difundida en redes sociales.

De acuerdo a lo que se observa en el video, el hecho ocurrió mientras el interno de la línea 405 circulaba por las inmediaciones de la plaza de Chimbas. En el interior del colectivo, una mujer comenzó a increpar al conductor con insultos y amenazas.

Según trascendió y fue compartido por el periodista Franco Berardinelli, la joven se habría negado a abonar el boleto. Ante esa situación, el chofer le habría solicitado que descendiera de la unidad, lo que desató la reacción de la pasajera.

En Chimbas, una mujer insultó a un chofer de la Red Tulum y lo amenazó con robarle el celular



Video gentileza: Instagram franberardinelli

En las imágenes se escucha a la mujer lanzar una serie de agravios verbales y, en medio de la discusión, advertir: “¿Qué me hacés burla a mí? Te voy a robar el celular, yo voy a ver, voy a ponerme para acá”.

El momento generó preocupación entre los presentes, aunque hasta el momento no trascendió si intervino personal policial ni si el hecho derivó en una denuncia formal. El video se viralizó rápidamente y volvió a poner en foco los episodios de violencia que enfrentan a diario los trabajadores del transporte público.