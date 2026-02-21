Confirmaron cuándo venderán las entradas para ver a San Martín por Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina confirmó este sábado cómo y cuándo será el expendio de entradas para el cruce entre San Martín de San Juan y Deportivo Madryn , correspondiente a los 32avos de final del certamen.

El encuentro se disputará el miércoles 25 de febrero, desde las 17, en el estadio Ciudad de Caseros, cancha de Estudiantes de Buenos Aires, y no se venderán tickets el día del partido en el estadio.

Para la parcialidad verdinegra, las entradas se venderán el martes 24 de febrero, de 11 a 18, en las boleterías del estadio Ingeniero Hilario Sánchez (Mendoza 1164 Norte, en Capital). En tanto, los hinchas de Deportivo Madryn podrán adquirirlas ese mismo martes, de 9 a 16, en la sede del club ubicada en Julio Argentino Roca 516, en Puerto Madryn, Chubut.

Desde la organización remarcaron que las boleterías contarán con PosNet y que se podrá abonar en efectivo o con tarjeta de débito.

En cuanto a los valores, las populares tendrán un costo de $50.000, mientras que los menores (hasta 11 años) abonarán $40.000.

Respecto a las personas con discapacidad, tanto los simpatizantes de San Martín como los de Deportivo Madryn deberán canjear su entrada el mismo día del partido en el estadio Ciudad de Caseros, presentando DNI y certificado correspondiente.

Cabe recordar que, días atrás, la Copa Argentina había informado que el debut del conjunto sanjuanino en esta edición sería ante el equipo chubutense por los 32avos de final. El Verdinegro intentará repetir la destacada campaña de 2023, cuando alcanzó los cuartos de final y quedó eliminado frente a San Lorenzo de Almagro.