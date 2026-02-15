domingo 15 de febrero 2026

Confirmado

San Martín ya tiene sede para su debut en la Copa Argentina

San Martín debutará en la Copa Argentina frente a Deportivo Madryn en Lomas de Zamora, buscando repetir la histórica actuación de 2023, cuando llegó hasta los cuartos de final antes de perder con San Lorenzo.

La Copa Argentina confirmó que el primer partido de San Martín en el certamen se disputará frente a Deportivo Madryn, en los 32avos de final, en el estadio Eduardo Gallardón, de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

Será la primera vez que este estadio reciba un encuentro en condición de sede neutral dentro del torneo. El partido está programado para el miércoles 25 de febrero a las 19:00 y marcará el debut del equipo sanjuanino en la presente edición de la Copa Argentina, un desafío clave en el calendario del conjunto dirigido por su cuerpo técnico.

El verdinegro buscará renovar la hazaña de la Copa Argentina 2023, cuando alcanzó los cuartos de final antes de caer ante San Lorenzo de Almagro.

