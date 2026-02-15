domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En video

Terrenos en altura, solidaridad y una comunidad en emergencia: la experiencia de la primera mujer bombera en encabezar un operativo en la Patagonia

Pamela Perea marcó un hito en la historia de las fuerzas de seguridad al participar en la misión en el sur del país.

Por Guillermo Alamino
Pamela Perea es jefa del destacamento número seis de la Dirección Bomberos en San Martín.

Pamela Perea es jefa del destacamento número seis de la Dirección Bomberos en San Martín.

El operativo de Bomberos y algunos agentes penitenciarios en los incendios de la Patagonia abrieron nuevos caminos. Es que Pamela Perea fue la primera mujer en encabezar, junto al subcomisario Víctor Cabrera, un operativo de esas características en las fuerzas de seguridad. La misión marcó a fuego a la efectiva y se convirtió en un hito de la historia policial.

Lee además
orrego recordo a sarmiento con un video por el 215° aniversario de su nacimiento
Conmemoración

Orrego recordó a Sarmiento con un video por el 215° aniversario de su nacimiento
coscu uso en un vivo la camiseta de san martin que le regalo un streamer sanjuanino
En redes

Coscu usó en un vivo la camiseta de San Martín que le regaló un streamer sanjuanino

Pamela contó su experiencia a Tiempo de San Juan y la calificó como un gran desafío que enfrentó junto a sus 10 compañeros. “Eran horas exhaustas de trabajo físico, escalando y trabajando en bosques con incendios en mucha altura. Fue impactante haber visto la naturaleza tan devastada como se vio en esa zona. Yo creo que te lleva a hacer mucho hincapié en que tenemos que ser conscientes de cuidar las zonas de bosques en este caso”, dijo. A su vez, remarcó el agradecimiento de las comunidades y sus colegas en el sur, que requerían de la asistencia por parte de otras provincias, debido a la extrema situación de emergencia.

image

Para la bombera, la actividad significa una apertura de puertas para otras mujeres, aunque señaló que cualquiera puede alcanzar sus metas, siempre y cuando se trabaje con pasión y esfuerzo. “Cualquier mujer puede estar en mi lugar y en cualquier otro lugar que desee. El tema es que se lo proponga una misma y se ponga a prueba”, indicó.

image

Con dos décadas de trayectoria en la Policía, Perea alcanzó hace un año el rango de subcomisaria en el cuerpo de Bomberos. Su ascenso marca un hito histórico: es la primera y única mujer en ocupar un cargo directivo dentro de la Dirección, de acuerdo a la agente. De esta manera, en la actualidad es jefa del destacamento número seis de la Dirección Bomberos en el departamento San Martín. Contó que su interés por las fuerzas de seguridad proviene de niña, debido a que su padre integró la Marina Argentina y es veterano de la Guerra de Malvinas, algo que la motivó en llevar a cabo una labor para ayudar a otros.

Para finalizar, Perea puso en valor un antecedente fundamental para que ella también tuviera una oportunidad: el nombramiento de Cintia Álamo como a la primera mujer subjefa de la Policía. Destacó su capacidad y profesionalismo que le permitió ascender hasta uno de los principales puestos de jerarquía de las fuerzas de seguridad.

A continuación, mirá el video completo:

Embed - La experiencia de la primera mujer bombera en encabezar un operativo en la Patagonia

Temas
Seguí leyendo

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Entre la inflación, la política y las dificultades para estudiar: las preocupaciones que hoy marcan a los jóvenes sanjuaninos

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

Estrenan una app sanjuanina para detectar especies venenosas

El renacer de un gigante: los secretos de la histórica remodelación del Auditorio Juan Victoria

Pedro y Nidia, sesenta y cuatro años de amor, una historia "bien sanjuanina"

Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
coscu uso en un vivo la camiseta de san martin que le regalo un streamer sanjuanino
En redes

Coscu usó en un vivo la camiseta de San Martín que le regaló un streamer sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate
Tiempo en Valle Fértil

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate

Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas
Choque

Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Foto: Gentileza. 
Siniestro

Reventaron dos ruedas en plena Ruta 141 camino a Valle Fértil y se se salvaron de milagro

Te Puede Interesar

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por tercera vez en seis meses, robaron un reconocido café en Desamparados
Denuncia

Por tercera vez en seis meses, robaron un reconocido café en Desamparados

Con Martos a la cabeza y un plantel renovado, San Martín inicia el sueño de ascenso: todo lo que tenés que saber
Primera Nacional

Con Martos a la cabeza y un plantel renovado, San Martín inicia el sueño de ascenso: todo lo que tenés que saber

Fueron por un llamado de violencia de género y encontraron cinco plantas de marihuana en Pocito
Operativo

Fueron por un llamado de violencia de género y encontraron cinco plantas de marihuana en Pocito

Pamela Perea es jefa del destacamento número seis de la Dirección Bomberos en San Martín. video
En video

Terrenos en altura, solidaridad y una comunidad en emergencia: la experiencia de la primera mujer bombera en encabezar un operativo en la Patagonia