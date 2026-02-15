Terrenos en altura, solidaridad y una comunidad en emergencia: la experiencia de la primera mujer bombera en encabezar un operativo en la Patagonia

El operativo de Bomberos y algunos agentes penitenciarios en los incendios de la Patagonia abrieron nuevos caminos. Es que Pamela Perea fue la primera mujer en encabezar, junto al subcomisario Víctor Cabrera, un operativo de esas características en las fuerzas de seguridad. La misión marcó a fuego a la efectiva y se convirtió en un hito de la historia policial.

Pamela contó su experiencia a Tiempo de San Juan y la calificó como un gran desafío que enfrentó junto a sus 10 compañeros. “Eran horas exhaustas de trabajo físico, escalando y trabajando en bosques con incendios en mucha altura. Fue impactante haber visto la naturaleza tan devastada como se vio en esa zona. Yo creo que te lleva a hacer mucho hincapié en que tenemos que ser conscientes de cuidar las zonas de bosques en este caso”, dijo. A su vez, remarcó el agradecimiento de las comunidades y sus colegas en el sur, que requerían de la asistencia por parte de otras provincias, debido a la extrema situación de emergencia.

image

Para la bombera, la actividad significa una apertura de puertas para otras mujeres, aunque señaló que cualquiera puede alcanzar sus metas, siempre y cuando se trabaje con pasión y esfuerzo. “Cualquier mujer puede estar en mi lugar y en cualquier otro lugar que desee. El tema es que se lo proponga una misma y se ponga a prueba”, indicó.

image

Con dos décadas de trayectoria en la Policía, Perea alcanzó hace un año el rango de subcomisaria en el cuerpo de Bomberos. Su ascenso marca un hito histórico: es la primera y única mujer en ocupar un cargo directivo dentro de la Dirección, de acuerdo a la agente. De esta manera, en la actualidad es jefa del destacamento número seis de la Dirección Bomberos en el departamento San Martín. Contó que su interés por las fuerzas de seguridad proviene de niña, debido a que su padre integró la Marina Argentina y es veterano de la Guerra de Malvinas, algo que la motivó en llevar a cabo una labor para ayudar a otros.

Para finalizar, Perea puso en valor un antecedente fundamental para que ella también tuviera una oportunidad: el nombramiento de Cintia Álamo como a la primera mujer subjefa de la Policía. Destacó su capacidad y profesionalismo que le permitió ascender hasta uno de los principales puestos de jerarquía de las fuerzas de seguridad.

A continuación, mirá el video completo: