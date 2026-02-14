sábado 14 de febrero 2026

Icónico

El renacer de un gigante: los secretos de la histórica remodelación del Auditorio Juan Victoria

Conocé las curiosidades de la obra que está por arrancar y que busca preservar la joya acústica de San Juan con tecnología de vanguardia y un respeto absoluto por su valor patrimonial.

Por Miriam Walter
La ambiciosa apuesta para modernizar el Auditorio Juan Victoria ya está en marcha en San Juan.

El Auditorio Juan Victoria no es solo un edificio para los sanjuaninos, sino que representa el epicentro de su identidad cultural y una obra única en Argentina por sus características arquitectónicas y acústicas. Inaugurado en 1970, este complejo que alberga a la Escuela Superior de Música se prepara ahora para una intervención integral que marcará un hito en su historia.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía ya puso en marcha la licitación, con un presupuesto oficial que supera los 8.800 millones de pesos de fondos provinciales, destinada a la modernización tecnológica y la preservación de este Monumento Histórico Nacional. Cinco empresas compiten actualmente por adjudicarse estas tareas, que cuentan con un plazo de ejecución de 240 días corridos para transformar el sistema termomecánico y de seguridad contra incendios del recinto.

Intervenir un edificio de tal jerarquía exige requisitos patrimoniales extremos, ya que cualquier cambio debe respetar estrictamente las leyes de resguardo nacionales y provinciales. Los criterios generales de la obra se rigen por los principios de mínima intervención, reversibilidad y legibilidad histórica. Un ejemplo fascinante de esto es el tratamiento de los cielorrasos en los foyers, donde se reemplazará la estructura de madera existente por un sistema metálico liviano y desmontable que mejora el comportamiento sísmico sin ocultar ni alterar los elementos arquitectónicos originales. Incluso los detalles más pequeños, como los picaportes, deben ser de marcas reconocidas y materiales de alta calidad como el bronce platil para asegurar su durabilidad en el tiempo.

image

La restauración de las 946 butacas de la Sala Principal es quizás uno de los desafíos más delicados, ya que estas piezas fueron diseñadas con rellenos de formulación específica para que el comportamiento acústico de la sala sea idéntico esté vacía o llena. Para garantizar que este equilibrio no se rompa, la licitación impone una etapa obligatoria previa en la que un lote piloto de veinte butacas restauradas debe ser enviado al Laboratorio de Acústica y Luminotecnia en La Plata para realizar ensayos bajo la Norma ISO 354:2003. Solo si el informe técnico confirma que las unidades mantienen su capacidad de absorción sonora, se autorizará la restauración del resto de la sala. En este contexto, elementos como la alfombra dejan de ser simples decorados para convertirse en componentes de precisión acústica, por lo que se exige que sea 100% de lana y reproduzca con máxima fidelidad las condiciones originales.

image

Por otro lado, el complejo abandonará sus antiguos equipos compactos y calderas del subsuelo para instalar una nueva planta de agua fría y caliente en el parque del predio. Este sistema HVAC alimentará nuevas unidades manejadoras de aire para el auditorio, foyers y aulas, utilizando toberas de largo alcance orientables que aseguran una proyección eficiente del aire con excelentes propiedades acústicas. Un detalle revelador del respeto por la estética original es que, a pesar de la modernización de los conductos, se reutilizarán los difusores y rejas de retorno existentes en la sala principal para mantener la imagen histórica del recinto.

La seguridad también da un salto hacia el futuro con un sistema de detección temprana de incendios por aspiración, que analiza el aire constantemente en áreas críticas como las dependencias del famoso órgano y el vano del cielorraso. Para esta última zona, situada sobre la sala de conciertos, se ha previsto un sistema de extinción mediante tubos de dióxido de carbono que protege la estructura sin comprometer la integridad del espacio.

image

Finalmente, la restauración del escenario se ha planteado casi como una cirugía estética, buscando recuperar el brillo del piso de madera original mediante una limpieza técnica especializada y un acabado protector de bajo espesor que no modifique la rigidez ni la rugosidad acústicamente activa de la madera. Esta obra no solo renueva sistemas, sino que busca que el Auditorio Juan Victoria le recuerde al mundo por qué es considerado una de las salas con mejor acústica del planeta.

